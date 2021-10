Geisterfahrer auf der A8

Am 06.10.2021 kurz nach 02:00 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale in Rosenheim mehrere Mitteilungen über einen Falschfahrer ein, der auf der Richtungsfahrbahn Salzburg in Richtung München unterwegs ist. Bei der ersten Sichtung befand sich der Pkw auf Höhe der Anschlussstelle Weyarn. Eine Streife der Autobahnpolizei Holzkirchen konnte den Falschfahrer kurz nach der Raststätte Holzkirchen einholen und fuhr auf der Richtungsfahrbahn München parallel zu ihm. Trotz Blaulicht und Lautsprecherdurchsagen setzte der VW, besetzt mit einem 86-jährigen pensionierten Busfahrer seine Fahrt unbeirrt fort. Die Autobahnen A8, A99 und A995 in Richtung Salzburg wurden deshalb durch mehrere Streifen des Polizeipräsidiums München gesperrt, um den entgegenkommenden Verkehr nicht zu gefährden. Die erste Absperrung wurde durch den Rentner wieder ignoriert und umfahren, Polizeibeamte an der Sperre konnten dem Fahrzeug glücklicherweise unversehrt ausweichen. An weiter vorn querstehenden Streifenwagen kam der VW dann nicht vorbei und konnte dann ohne Unfall zwei Kilometer nach dem Autobahnkreuz München Süd angehalten werden.

Der 86-jährige machte insgesamt einen sehr verwirrten und orientierungslosen Eindruck. Er konnte nicht sagen wie es zu dieser „Irrfahrt“ kam. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und er musste auf Grund dessen seinen Führerschein gleich bei der Polizei abgeben. Nach Beendigung der Maßnahmen konnte der Herr seiner Familie übergeben werden.

Es ist nur dem Zufall geschuldet, dass es zu keinem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem VW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und es kam lauten Zeugen zu mehreren brenzligen Situationen. Geschädigte im Zusammenhang mit der Geisterfahrt, bzw. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Holzkirchen (Tel. 08024/9073-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.