Gemeinde Haar wird Stadt Haar: Bayerns Innen- und Kommunalminister Joachim Herrmann gratuliert beim Neujahrsempfang – 11. Stadterhebung seit 1978

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat heute beim Neujahrsempfang der Gemeinde Haar zur Stadterhebung gratuliert: „Es ist ein herausragendes Datum in der Geschichte Haars und auch für mich als Kommunalminister ist es ein seltenes Ereignis: die Erhebung zur Stadt. Es ist ein Zeichen sichtbarer Anerkennung für die gesamte Bevölkerung. Mit großem Fleiß, viel Ideenreichtum und vorbildlichem Gemeinschaftsgeist ist es gelungen, eine Kommune von besonderer Vitalität und Attraktivität wachsen zu lassen.“ Seit Abschluss der Gemeindegebietsreform im Jahr 1978 gab es in Bayern insgesamt nur elf Stadterhebungsverfahren. „Die letzte Erhebung zur Stadt liegt bereits mehr als zehn Jahre zurück“, erklärte Herrmann. Die Bezeichnung ‚Stadt‘ werde ausschließlich an Gemeinden verliehen, die den Kriterien nach Einwohnerzahl, Siedlungsform und wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen.

Herrmann blickte auf die lange Geschichte Haars zurück: Erstmals urkundlich erwähnt wurde der kleine ‚Weiler Harde‘ im Jahre 1073. Damals wurde er an das Kloster Rott am Inn verschenkt. Über die Jahrhunderte lebten nur wenige Menschen in der kargen Münchner Schotterebene. „Seither ist viel passiert: Heute ist Haar ein lebenswerter, dynamischer Standort und mit mehr als 23.000 Einwohnern eine der größten Gemeinden im Landkreis München. Vor allem durch das Isar-Amper-Klinikum München Ost und das Brand- und Katastrophenschutzzentrum des Landkreises München reicht das große Ansehen Haars weit über die Ortsgrenzen hinaus.“ Haar präsentiere sich als moderne Gemeinde, die ihren Bürgerinnen und Bürgern sozial, kulturell und wirtschaftlich viel zu bieten habe. „Zwei Grundschulen, Mittelschule, Gymnasium, 22 Kindertageseinrichtungen, drei Jugendzentren, drei seniorengerechte Wohnanlagen sowie eine Vielzahl von Vereinen und Organisationen tragen zur hohen Lebensqualität in Haar bei“, erläuterte der Kommunalminister.