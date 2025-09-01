Gemeinsam für mentale Gesundheit: Der Mental Health Rocks Run am 5. Oktober 2025 in München

Ein Lauf, der bewegt – körperlich und gesellschaftlich
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, verwandelt sich der Olympiapark München wieder in ein sichtbares Zeichen für mentale Gesundheit. Beim Mental Health Rocks Run 2025 erwartet die Veranstalter:innen ein Teilnehmerrekord mit 750+ Läufer:innen, einer beeindruckenden Bühne und prominenter Unterstützung aus Politik, Medien, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Mit dabei sind u. a. vom Ministerium für Gesundheit und Prävention Herr Dr. Renné, Dominique de Marné – Gründerin der Mental Health Crowd und eine der stärksten Stimmen für mentale Gesundheit im deutschsprachigen Raum – viele Sponsoren und Partner:innen, sowie Influencer Lars Tönsfeuerborn und viele weitere Crowd-Heroes.
Das Besondere an diesem Lauf:
Es geht nicht um Leistung oder Bestzeiten – sondern um Präsenz, Community, Hoffnung und Prävention. Alle sind willkommen: laufend, gehend, rollend, mit Kinderwagen oder auf Händen krabbelnd. Jeder Kilometer der Strecke hat ein eigenes Mental-Health-Motto:
- MEET UR CROWD
- GRATITUDE GEAR
- MINDFUL MILE
- RUN4FUN
- CHEER CROWD
Erlebnis statt Wettkampf:
Teilnehmer:innen, Zuschauer:innen, Familien, Freund:innen können sich auf die Mental Health Meile, ein vielfältiges Rahmenprogramm, leckere Verpflegung mit Bio-Backwaren von der Öko-Bäckerei Mauerer, Bananen und Riegeln von REWE, und sogar auf ein Mental Health Tattoo vom Crowd-Hero „Hola Papaya Tattoo“ freuen. Der Landesfeuerwehrverband stellt sogar ein Hilfs-Lösch-Fahrzeug samt Besatzung!
Kilometer-Mottos
1. KM: MEETURCROWD
Wer läuft links und rechts? Stellt Euch vor!
2. KM: GRATITUDE-GEAR
Denkt an all die Dinge, für die Ihr dankbar seid.
3. KM: MINDFUL MILE
Achtsames Laufen, keine Gespräche, keine Musik.
4. KM: RUN4FUN
Inspiriert vom Ministry of Silly Walks
5. KM: CHEERCROWD
Jetzt wird’s laut: Jubelt, schreit, jodelt, singt!
Starkes Netzwerk, starke Wirkung
Der Lauf wird ermöglicht durch ein beeindruckendes Zusammenspiel von Politik, Unternehmen, Organisationen und Zivilgesellschaft. Als offizieller Mitorganisator und Gesundheitspartner ist die AOK Bayern federführend beteiligt. Weitere Sponsor:innen, Partner:innen und Crowd-Heroes sind unter anderem:
Sponsoren:
- Wort & Bild Verlag
- REWE
Partner:innen:
- ABSG / DGPPN
- SRH / BTZ
- jDAV
- Krisendienst Psychiatrie Bayern
- Beisheim Stiftung
- Handballcampus München
- ApK München
- Mash
- FTZ
- Redezeit
- pro mente austria
- kbo
Crowd-Heroes & Community-Unterstützer:innen:
- Freiwillige Feuerwehr
- Landesfeuerwehrverband
- Hola Papaya Tattoo
- Geheimtipp München
- Holidu
- DOVE
- Ancient & Brave
- Münchner Bündnis gegen Depression
Wann & Wo?
Sonntag, 5. Oktober 2025
Olympiapark München – AOK Bewegungsinsel
5 oder 10 Kilometer | Start: 10 Uhr | Bühne ab 9:00 Uhr | Ende: 14 Uhr
Infos & Anmeldung:
https://www.mentalhealthcrowd.de/events/mental-health-rocks-run-2025/