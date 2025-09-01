Gemeinsam für mentale Gesundheit: Der Mental Health Rocks Run am 5. Oktober 2025 in München

Ein Lauf, der bewegt – körperlich und gesellschaftlich

Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, verwandelt sich der Olympiapark München wieder in ein sichtbares Zeichen für mentale Gesundheit. Beim Mental Health Rocks Run 2025 erwartet die Veranstalter:innen ein Teilnehmerrekord mit 750+ Läufer:innen, einer beeindruckenden Bühne und prominenter Unterstützung aus Politik, Medien, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Mit dabei sind u. a. vom Ministerium für Gesundheit und Prävention Herr Dr. Renné, Dominique de Marné – Gründerin der Mental Health Crowd und eine der stärksten Stimmen für mentale Gesundheit im deutschsprachigen Raum – viele Sponsoren und Partner:innen, sowie Influencer Lars Tönsfeuerborn und viele weitere Crowd-Heroes.

Das Besondere an diesem Lauf:

Es geht nicht um Leistung oder Bestzeiten – sondern um Präsenz, Community, Hoffnung und Prävention. Alle sind willkommen: laufend, gehend, rollend, mit Kinderwagen oder auf Händen krabbelnd. Jeder Kilometer der Strecke hat ein eigenes Mental-Health-Motto:

MEET UR CROWD

GRATITUDE GEAR

MINDFUL MILE

RUN4FUN

CHEER CROWD

Erlebnis statt Wettkampf:

Teilnehmer:innen, Zuschauer:innen, Familien, Freund:innen können sich auf die Mental Health Meile, ein vielfältiges Rahmenprogramm, leckere Verpflegung mit Bio-Backwaren von der Öko-Bäckerei Mauerer, Bananen und Riegeln von REWE, und sogar auf ein Mental Health Tattoo vom Crowd-Hero „Hola Papaya Tattoo“ freuen. Der Landesfeuerwehrverband stellt sogar ein Hilfs-Lösch-Fahrzeug samt Besatzung!

Kilometer-Mottos

1. KM: MEETURCROWD

Wer läuft links und rechts? Stellt Euch vor!

2. KM: GRATITUDE-GEAR

Denkt an all die Dinge, für die Ihr dankbar seid.

3. KM: MINDFUL MILE

Achtsames Laufen, keine Gespräche, keine Musik.

4. KM: RUN4FUN

Inspiriert vom Ministry of Silly Walks

5. KM: CHEERCROWD

Jetzt wird’s laut: Jubelt, schreit, jodelt, singt!

Starkes Netzwerk, starke Wirkung

Der Lauf wird ermöglicht durch ein beeindruckendes Zusammenspiel von Politik, Unternehmen, Organisationen und Zivilgesellschaft. Als offizieller Mitorganisator und Gesundheitspartner ist die AOK Bayern federführend beteiligt. Weitere Sponsor:innen, Partner:innen und Crowd-Heroes sind unter anderem:

Sponsoren:

Wort & Bild Verlag

REWE

Partner:innen:

ABSG / DGPPN

SRH / BTZ

jDAV

Krisendienst Psychiatrie Bayern

Beisheim Stiftung

Handballcampus München

ApK München

Mash

FTZ

Redezeit

pro mente austria

kbo

Crowd-Heroes & Community-Unterstützer:innen:

Freiwillige Feuerwehr

Landesfeuerwehrverband

Hola Papaya Tattoo

Geheimtipp München

Holidu

DOVE

Ancient & Brave

Münchner Bündnis gegen Depression

Wann & Wo?

Sonntag, 5. Oktober 2025

Olympiapark München – AOK Bewegungsinsel

5 oder 10 Kilometer | Start: 10 Uhr | Bühne ab 9:00 Uhr | Ende: 14 Uhr

Infos & Anmeldung:

https://www.mentalhealthcrowd.de/events/mental-health-rocks-run-2025/