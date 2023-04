Gemeinsam sporteln: Fit-im-Park-Programm startet wieder

Auch dieses Jahr startet das städtische Fit-im-Park-Programm am 1. Mai. Bis 30. September können sich dann alle Münchner*innen unter dem Motto „Stark im Park“ in den städtischen Grünanlagen bei täglichen Sportangeboten unter professioneller Anleitung fit halten. Los geht’s in der Regel um 18 Uhr, es gibt aber auch Angebote für Frühaufsteher*innen. Die Kurse dauern jeweils 45 Minuten. Es ist für jede*n etwas dabei: Volleyball im Westpark und im Luitpoldpark, Meditation im Ostpark und Rosengarten, als inklusives Angebot etwa QiGong auch im Sitzen am Oberföhringer Wehr oder im Ostpark der Trendsport Slackline. Auf Grund der großen Nachfrage wird das Angebot nochmals ausgeweitet. So finden die Sportstunden in Aubing jetzt ebenfalls Montag bis Freitag statt. Die 2022 neu eingerichteten Standorte Prinz-Eugen-Park und Lerchenauer See bleiben erhalten, in Bogenhausen wird das Angebot um QiGong und im Münchner Norden um eine neue Zumbastunde erweitert.

Das umfangreiche Fit-im-Park-Programm wird dieses Jahr durch neue Kooperationspartner mit attraktiven Zusatzangeboten angereichert. Ein Highlight ist das Lederhosentraining, das heuer um 19 Uhr auf der Olympiaalm stattfindet – mit tollem Stadt- und Fernblick sowie dem einen oder anderen schönen Sonnenuntergang. Im Luitpoldpark bietet der TSV Milbertshofen ein Indiaca -Training an, und wer freitags Lust hat, das Tanzbein zu schwingen, ist im Westpark beim Angebot des städtischen Kulturreferats genau richtig. Hier stehen bairische und internationale Volkstänze auf dem Programm. Ebenfalls gesportelt werden kann beim Parkrun (Westpark und Riemer Park) oder bei den Angeboten des Vereins München Aktiv für Gesundheit (MAGs) im Echardinger Park.

Bei Unwetter und Regen entfallen die Sportstunden. Bis Ende Juli bleibt aber als Ersatz noch das städtische Hallensportprogramm. Die Programmhefte hierzu sind in der Stadtinformation im Rathaus erhältlich. Alle Einzelheiten zu Angebot, Zeiten und Orten sind im Flyer „Fit im Park 2023“ zusammengefasst. Dieser ist demnächst ebenfalls in der Stadtinformation und an den Fit-im-Park-Standorten erhältlich. Außerdem steht er unter http://sport-muenchen.de zur Verfügung. Gerne erteilt auch das Servicetelefon Sport unter 233-96777 weitere Informationen.