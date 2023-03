Gemeinsamer Verkehrsstreik EVG und ver.di im Ballungsraum München

Die Tarifverhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen gehen am 27. März 2023 in die dritte Runde. Da das Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde am 22./23. Februar völlig unzureichend war, hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in allen Bundesländern und von den Verhandlungen betroffenen Bereichen zum Streik aufgerufen.

Zur dritten Verhandlungsrunde erhöht ver.di jetzt nochmals den Druck auf die Arbeitgeber, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, das den Forderungen der Beschäftigten gerecht wird.

Streik Luftverkehr

Zum Streik aufgerufen sind von Sonntag, 26.03.2023, Beginn 00:00 Uhr bis Montag, 27.03.2023, Ende 24:00 Uhr folgende Betriebe:

Flughafen München GmbH (FMG)

Aeroground München GmbH

Sicherheitsgesellschaft Flughafen München GmbH (SGM)

FM Sicherheit GmbH

Die Streiks am Münchner Flughafen betreffen die Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweiten Verhandlungen für die Beschäftigten der Luftsicherheit.

Die Streikenden versammeln sich

am Montag, 27.03.2023

um 12:00 Uhr

auf der Freifläche zwischen Terminal 1 und Terminal 2

zu einer Kundgebung.

Streik Öffentlicher Personennahverkehr

Zum Streik aufgerufen sind am 27.03.2023, Schichtbeginn bis Schichtende:

Stadtwerke München GmbH, Verkehrsbetriebe

Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG)

Der Ort für die Streikkundgebung und die Route für den Demonstrationszug wird erst noch mit den Behörden geklärt.

Auch bei der zweiten Verhandlungsrunde am 10.03.2023 zwischen ver.di und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV) für die Beschäftigten des Tarifvertrages Nahverkehr in Bayern (TV N) legten die Arbeitgeber kein Angebot für eine Lohnerhöhung vor.

Bei den Tarifverhandlungen mit der MVG in München konnte erreicht werden, dass den Beschäftigten zukünftig der TV N Bayern angeboten wird. Für eine konkrete Lohnerhöhung wurde darüber hinaus kein Angebot vorgelegt.

Streik Deutsche Bahn AG und Privatbahnen

Zum Streik aufgerufen sind am 27.03.2023 von 03:00 bis 15:00 Uhr:

Deutsche Bahn, Fernverkehr

Deutsche Bahn, Regionalverkehr

S-Bahn München

Bayerische Regiobahn BRB

Die Länderbahn (DLB)

Regionalverkehr Oberbayern (Bus)

Die erste Runde der Tarifverhandlungen, die die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), derzeit mit rund 50 Unternehmen in der Eisenbahn- und Verkehrsbranche führt, ist ohne nennenswerte Ergebnisse zu Ende gegangen. Statt – wie gefordert – gleich zu Beginn verhandlungsfähige Angebote vorzulegen, wurden immer wieder Gegenforderungen aufgemacht, die zu weiteren Belastungen der Beschäftigten führen würden. So wurde unter anderem gefordert, auf soziale Errungenschaften wie Mehrurlaub zu verzichten, um die Produktivität zu erhöhen. Die Beschäftigten, die während der Pandemie auf angemessene Lohnsteigerungen solidarisch verzichtet haben, haben für ein solches, ihre Leistungen geringschätzendes Verhalten kein Verständnis. Erwartet werden Angebote, die mit deutlichen Lohnsteigerungen verbunden sind.

Die DB AG hat bereits die zweite Chance für eine gütliche Einigung verpasst. Hier wurde in der zweiten Verhandlung vom 14.03.2023-15.03.2023 statt den geforderten 12% mehr Geld, mind. 650 € nur 5% mehr Geld und eine Inflationsprämie geboten. Für die Busfahrerinnen und Busfahrer gab es gar kein Angebot Damit haben die Eisenbahnverkehrsunternehmen und die DB AG diesen Warnstreik provoziert.