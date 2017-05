Gemütlichkeit hoch zwei – 21. Hamburger Fischmarkt vom 25. Mai bis 5. Juni 2017 in München

Der Hamburger Fischmarkt auf Reisen hat sich wieder ein zünftiges Datum gesucht, um in der Bayerischen Landeshauptstadt anzulegen. Die Gangway wird, das ist schon fast gute Tradition, am Vatertag auf dem Wittelsbacher Platz gegenüber dem Odeon-Platz vertäut: am 25. Mai. An Bord sind aber natürlich nicht nur Seebären und Matrosen willkommen, sondern alle Jongs und Deerns, die sich von den Gastgebern aus dem Norden gerne mit maritimen Leckereien verwöhnen und von der hanseatischen Herzlichkeit anstecken lassen möchten. Die langjährige Freundschaft zwischen den Nordlichtern und den Bayern, das zeigt die Erfahrung, das ergibt auf dem Fischmarkt Gemütlichkeit hoch zwei. Käpt’ns in Lederhosen – wo gibt es die sonst? Stadtrat Otto Seidl und Klaus Moritz eröffnen um 12 Uhr die kulinarischste Nord-Süd-Verbindung seit Klabautermanns Zeiten.

Wie gut, dass die Liegezeit des Fischmarkts genau in die Zeit fällt, in der sich Fischliebhaber schon auf die Eröffnung der Matjes-Saison freuen. Das passt perfekt zur nordisch-frischen Speisekarte mit ihren leckeren Spezialitäten. Die gibt es warm und kalt – von leckerer Scholle Finkenwerder Art (Maischolle hat Saison!) über Rotbarsch mit Bratkartoffeln bis hin zum Flammlachs. Nur auf dem Fischmarkt wird echter Labskaus mit Spiegelei serviert. Handbrot mit Thunfisch, Fischsalate nach Großmutters Familienrezept sowie Backfisch und Scampi machen allerdings ordentlich Konkurrenz. Dazu ein Gläschen Küstennebel oder ein kühles Blondes?

Nicht nur der Gaumen freut sich, auch für die Ohren gibt es viel nordisches Flair. Wenn Uta Carina und Andreas Bentin alias Hannes Kröger von Fernweh, Salzluft und Möwenschreien singen, gehen die Gedanken von ganz alleine auf große Fahrt. Die Träumerei wird vielleicht nur vom Frischfischhändler Klaus Moritz unterbrochen, der mit viel Stimme und noch mehr Witz beim amüsanten Anpreisen seiner Waren aufwartet. Wie gut, dass der Fischmarkt bis zum Ende des langen Pfingstwochenendes vor Anker liegt!

Hamburger Fischmarkt in München 25. Mai – 5. Juni 2017

Öffnungszeiten: mo-sa 10-22 Uhr, sonntags und feiertags ab 11 Uhr

Am letzten Veranstaltungstag schließt der Fischmarkt um 21 Uhr