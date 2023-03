Generali Real Estate und ECE Real Estate Partners erwerben Pep Einkaufscenter in München

Mit 70.000 m² BGF, 137 Geschäften und rund 12 Millionen Besuchern pro Jahr gehört das „Pep” zu den Top-5-Shopping-Destinationen in Deutschland

Generali Real Estate und ECE Real Estate Partners haben im Rahmen eines 50/50-Joint Ventures das Pep-Einkaufscenter in München-Neuperlach erworben.

Generali Real Estate hat 50% der Anteile für den spezialisierten paneuropäischen Generali Shopping Center Fund (GSCF) erworben, der von der Generali Real Estate S.p.A. Società di gestione del risparmio verwaltet wird und institutionellen Investoren vorbehalten ist. ECE Real Estate Partners hat die weiteren 50% der Anteile für den ECE Progressive Income Growth Fund erworben. Verkäufer des Objekts ist Nuveen Real Estate („Nuveen“), als Investmentberater der TIAA-CNP-Partnerschaft, die das Objekt im Rahmen eines Joint

Ventures gehalten hatte.

Mit rund 12 Millionen Besuchern pro Jahr und einem Umsatz von über 250 Millionen Euro pro Jahr verfügt das Pep-Einkaufscenter über eine dominante Marktposition und ist eine der Top-5-Einkaufsdestinationen in Deutschland. Im dynamischen Münchner Stadtteil Neuperlach gelegen, zeichnet sich Pep mit einer Fläche von rund 70.000 m² durch hohe Besucherfrequenzen, starke Umsatzzahlen und Vollvermietung aus, die durch eine hervorragende städtebauliche Einbindung an einem Knotenpunkt des öffentlichen Nahverkehrs und ein dicht besiedeltes Umfeld erreicht werden. Zudem macht der attraktive Mietermix mit Ankermietern wie Primark, Edeka, Kaufland, Müller Drogerie, H&M und Saturn das Einkaufszentrum zu einem Anziehungspunkt für Kunden aus einem breiten Einzugsgebiet. Das Einkaufszentrum wurde zwischen 2016 und 2018 umfangreich modernisiert und erweitert und wird bereits seit über 30 Jahren von der ECE Marketplaces gemanagt.

Aldo Mazzocco, CEO der Generali Real Estate S.p.A., kommentiert: „Die Akquisition des Pep ist die zweite wichtige Investition für unseren paneuropäischen Shopping Centre Fund und folgt in vollem Umfang der Investitionsstrategie, die wir vor fünf Jahren für die Assetklasse Einzelhandel festgelegt haben: sehr selektiv und sorgfältig in Einkaufszentren zu investieren, die das sogenannte „Dominant, Destination, Diversified“- Segment optimal repräsentieren. Das Pep ist eine starke Ergänzung in Mitteleuropa für unser internationales

Portfolio, neben dem Puerto Venecia in Zaragoza und dem CityLife Shopping District in Mailand.“

Volker Kraft, Managing Partner bei ECE Real Estate Partners, sagt: „Wir freuen uns, die Investition in das Pep-Einkaufszentrum gemeinsam mit unserem Partner Generali Real Estate zu tätigen. Das Objekt zeichnet sich als Gewinner in der sich zunehmend polarisierenden Shopping-Center-Landschaft aus. Damit passt es hervorragend zu unserem ECE Progressive Income Growth Fund, der ein 2-Milliarden-Euro-Portfolio mit herausragenden Einkaufszentren in Europa umfasst.“

Myles White, Head of Retail Europe bei nuveen Real Estate, kommentiert: „Wir sind sehr stolz darauf, was wir mit dem Einkaufszentrum Pep erreicht haben. Wir sind überzeugt, dass wir durch aktives Management und umsichtige Investitionen ein erstklassiges Objekt in strategischer Lage in München geschaffen haben, und glauben, dass diese Transaktion die anhaltende Nachfrage der Investoren nach qualitativ hochwertigen Einzelhandelsimmobilien zeigt, die auch weiterhin den sich stetig weiterentwickelnden Verbraucherwünschen und -trends entsprechen. Wir freuen uns, diese Transaktion mit Generali, Axis und ECE abschließen zu können und sind sicher, dass diese den Erfolg des Objekts weiter vorantreiben werden.“

Das Einkaufszentrum wurde mit dem BREEAM-Zertifikat „Excellent“ für den Betrieb und mit der BREEAMGesamtbewertung „Very Good“ ausgezeichnet. Investitionen in die weitere Verbesserung der Nachhaltigkeit des Einkaufszentrums sind ein wesentliches Element in der Asset-Strategie der neuen Eigentümer.

Generali Real Estate wurde von Axis Retail Partners beraten, Teil der Gruppe von Asset Management-Gesellschaften von Generali Investments.