Generationenwechsel im Kilians Irish Pub: 25 Jahre irish-bayerische Gastfreundschaft

Zum 25. Geburtstag überrascht das wohl beliebteste irische Pub in München: Paul Daly, Gastronom mit Herz, Mitorganisator von Europas größter St. Patrick’s Day Parade und leidenschaftlicher Musiker, blickt als gebürtiger Ire in der bayerischen Landeshauptstadt auf zahlreiche Meilensteine zurück. Nun geht er offiziell den nächsten großen Schritt: ein Generationenwechsel im Kilians Irish Pub steht an. Nach 25 Jahren übergibt Paul Daly den Familienbetrieb an seine Söhne Liam und Kevin Daly.

Die beiden Junggastronome kennen den Betrieb ihres Vaters von klein auf und sind gewappnet für die neue Herausforderung. Denn das Kilians Irish Pub ist ihnen auch hinter den Kulissen nicht fremd. So arbeiteten Liam und Kevin Daly bereits in jungen Jahren im Service, in der Küche und später als Tagesmanager. „Eine Familiengastro ist ungewöhnlich für die aktuelle Zeit, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist und Liam und Kevin übernehmen. Einen Plan B gab es nicht“, verrät Paul Daly, der seinen Söhnen weiterhin beratend zur Seite steht.

Liam Daly hat neben seinen Einsätzen im Kilians Irish Pub erfolgreich Bio-Ingenieurwesen studiert und ist nun zentraler Ansprechpartner im Familienbetrieb: Er zeichnet sich für die Gäste verantwortlich, aber auch für Personalentscheidungen. „Mit 17 Jahren habe ich hier angefangen, ich arbeite also schon über die Hälfte meines Lebens im Kilians“, erzählt Liam Daly motiviert, während Kevin Daly mit der Erfahrung aus seinem abgeschlossenen BWL-Studium alle Verwaltungsangelegenheiten übernimmt. Zudem ist er wie Papa Paul begeisterter Musiker und steht regelmäßig live auf der Bühne.

Home of great entertainment for 25 years

Seit 25 Jahren lassen sich Gäste aus aller Welt im Kilians Irish Pub unterhalten, trinken ein kühles Bier – von Guinness über Kilkenny bis hin zum Augustiner – zu irischen Schmankerln, singen bei Karaoke-Sessions, rätseln beim Pub-Quiz und fiebern bei internationalen Sportübertragungen. Am bewährten Konzept wird sich auch nach dem Generationenwechsel nicht viel ändern. „Wir bleiben eine Erlebnisgastronomie. Es sind kleine Stellschrauben, an denen wir drehen“, verrät Kevin Daly. Mobile Bedien- und Kassensysteme gehören dazu wie beispielsweise auch die Medientechnik, die flexibler wird, um parallel noch mehr Sportereignisse zeigen zu können. Und natürlich steht weiterhin die Live-Musik von Bands und Singer-Songwritern im Fokus. Kein Wunder also, dass hier vor allem an den Wochenenden die insgesamt 400 Plätze im Innenbereich, im überdachten und beheizten Biergarten sowie bei Sonnenschein in der Freischankfläche im Schatten der Frauenkirche begehrt sind. So auch bei der Geburtstagsparty, die drei Tage lang vom 14. November bis 16. November 2025 gefeiert wird:

Das Special startet am Freitag, 14. November 2025 um 16 Uhr mit einer Happy Hour fürs Augustiner vom Fass, das offiziell angezapft wird. Bis 18 Uhr gibt’s das frische Bier zu Preisen von vor 25 Jahren. Auch weitere Getränke-Extras sind fürs ganze Wochenende geplant. Zudem warten Konzerte von Housebands, u. a. „The Monks“, der Band von und mit Kevin Daly. Daneben wird Paul Daly zur Gitarre greifen und mit seiner Band für irish-bayerische Stimmung sorgen. Am Samstag, 15. November 2025 spielt dann die Münchner Top-Band „French Kiss“ on stage und am Sonntag, 16. November 2025 wird das 25-jährige Jubiläum mit einem Karaoke-Abend mit DJ Stevie (übriges der dritte Daly-Sohn) zelebriert inkl. Gratis-Shot für alle, die sich ans Mikro trauen. Natürlich darf auch ein „Happy Birthday“-Ständchen nicht fehlen. Schließlich ist es ein ganz besonderer Geburtstag für Familie Daly.

„Ich bin sehr dankbar für die 25 Jahre, in denen so viele Gäste zu Freunden wurden“, verabschiedet sich Paul Daly.