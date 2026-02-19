Generatoren der Münchner Feuerwehr für Kyiv

Um trotz der verheerenden Drohnen- und Raketenangriffe Russlands die Energieversorgung in Münchens Partnerstadt Kyiv aufrecht erhalten zu können, hat der Leiter der Branddirektion, Wolfgang Schäuble, jetzt 15 Generatoren aus Beständen der Feuerwehr an den ukrainischen Generalkonsul Yurii Nykytiuk übergeben. Das ukrainische Generalkonsulat übernimmt den Transport nach Kyiv. In wenigen Wochen sollen weitere Generatoren übergeben werden.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor vier Jahren unterstützt München seine Partnerstadt Kyiv nach Kräften. Jetzt durchlebt und durchleidet die Ukraine den schwersten Winter seit dem russischen Einmarsch. Das russische Militär zerstört systematisch Umspannwerke, Kraftwerke und Heizkraftwerke, sodass Hunderttausende weder Strom noch Heizung haben. Besonders hart treffen die brutalen Angriffe dabei Münchens Partnerstadt Kyiv.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Kyivs Bürgermeister Vitali Klitschko, mit dem ich seit Beginn des verbrecherischen Angriffskriegs in ständigem Austausch stehe, hat sich mit der dringenden Bitte um Generatoren an mich gewandt. Sein Büroleiter hat mir während eines Besuchs vor wenigen Tagen eindringlich die menschenverachtenden Drohnenangriffe und die äußerst schwierige Lage in Kyiv geschildert. Ich freue mich, dass wir unserer Partnerstadt mit den Generatoren ein wenig helfen können, das Leben der Bevölkerung zu erleichtern. Geholfen haben uns dabei auch die Spenden, die uns nach wie vor aus der Münchner Bevölkerung erreichen. Dafür darf ich auch im Namen von Vitali Klitschko allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich danken.“

Spenden zu Gunsten der Partnerstadt Kyiv sind weiterhin möglich:

Spendenkonto bei der Stadtsparkasse München:

Empfänger: Landeshauptstadt München

IBAN: DE86 7015 0000 0000 2030 00

Verwendungszweck „Solidarität Ukraine“

