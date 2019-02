„Genuss.Zeit in di Berg“: Altenmarkt-Zauchensee kombiniert Kulinarik, Shopping und höchsten Ski-Komfort

Also werden in den Pop-Up-Stores, die zum „Höchsten Hütten.Shopping“ im Schnee vor Altenmarkt-Zauchensees Skihütten errichtet werden, hauptsächlich Schmuck, Brillen und Wintersport-Zubehör heimischer Händler zu kaufen sein. Infos aus erster Hand zu den Accessoires liefern Designer und Produzenten, Spezialbier-Verkostungen sowie Live-Musik schaffen eine entspannte Einkaufsatmosphäre. Für den Transport der trendigen Mitbringsel ins Tal gibt’s stylische Rucksäcke. Wer lieber klassisch shoppt, findet die Artikel auch in Altenmarkts Ortskern, einem der schönsten in der Gegend. Der „Höchste Bauernmarkt der Alpen in Ski amadé“, Vorreiter des „Hütten.Shoppings“, findet auch in diesem Jahr wieder statt. Von 16. bis 23. März bieten regionale Produzenten Wurst, Käse, Eingemachtes auf den Skihütten zum Verkauf an.

Kulinarische Spaziergänge, eine Modenschau, Auftritte der New-Orleans-Dixieland-Band – an jedem Tag bietet die „Genuss.Zeit“ Besuchern einen spannenden Zeitvertreib. „Ein Höhepunkt wird aber sicher die ‚Längste Wein.Kunst.Galerie‘ sein, für die wir viele einheimische Künstler von internationalem Rang gewinnen konnten“, ist Klaudia Zortea überzeugt. Am Donnerstag, 14. März, ab 16.30 Uhr beherbergen viele Altenmarkter Geschäfte unterschiedliche Vernissagen. Auf einer zeitgleich stattfindenden Weinverkostung stellen burgenländische Top-Winzer ihre besten Tropfen vor, darunter natürlich die südburgenländische Spezialität Uhudler. Dazu gibt‘s Käse und Brot. Für musikalische Untermalung sorgen derweil Bands und Musikgruppen, die von Lokalität zu Lokalität ziehen. Auch dem anspruchsvollsten Genießer dürften nun die Augen leuchten…

Stimmungsvoll geht’s auch auf dem „Feinschmecker.Markt“ zu, auf dem hochwertige kulinarische Schmankerl ausgewählter Manufakturen zahlreiche Genussmomente garantieren. Innovativ sind die regionalen Produkte und auch ihre Präsentation. Da kann schon einmal eine alte Skigondel zum kreativen Marktstand werden. „Mal einen Gang runterschalten, in Ruhe probieren, mit allen Sinnen genießen, das wünschen wir uns für unsere Gäste“, sagt Zortea.

Grenzenlosen Genuss – den will Altenmarkt seinen Wintersportlern auch auf der Skipiste ermöglichen. Die eben auf den Markt gebrachte „Savor Serie“ von ATOMIC, bestehend aus Ski, Schuhen und einem Helm mit integrierter Skibrille, soll Skifahren noch schöner, leichter und unbeschwerter machen: Der Ski ist dank Triple Sidecut leichter und kontrollierter zu fahren und dank spezieller Grip Zone besser zu tragen. Der Skischuh punktet mit Bequemlichkeit und einfachem Handling. So hat die Manschette nur eine einzige Schnalle. Beim Helm heißt es „Aus zwei mach eins“: Helm und Skibrille verschmelzen zum neuen Savor-Visierhelm mit modernem Look. Am 12., 19. und 28. März öffnet ATOMIC seine Tore zu Werksführungen, bei denen die neue Ausrüstung für Anfänger, Wiedereinsteiger und Gelegenheitsfahrer im Mittelpunkt stehen wird.