Georg Eisenreich im Amt als Vorsitzender der CSU München bestätigt

Auf ihrem Bezirksparteitag in der Hanns-Seidel-Stiftung am 28. Juli 2025 hat die CSU München ihren bisherigen Vorsitzenden, den Bayerischen Staatsminister der Justiz, Georg

Eisenreich, MdL, mit knapp 94 Prozent im Amt bestätigt. Eisenreich ist seit 2021 Vorsitzender. Die Wahlen erfolgten turnusgemäß.

Bezirksvorsitzender Georg Eisenreich: „Ich freue mich sehr über das sehr gute Ergebnis. Ich danke allen Delegierten für das große Vertrauen. Es ist eine große Ehre und zugleich ein klarer Auftrag, den eingeschlagenen Weg unserer Partei in München fortzusetzen. Wir legen nun unsere ganze Kraft in den Kommunalwahlkampf. Die CSU München ist gut aufgestellt. Wir haben klare Ziele: Wir wollen am 8. März 2026 stärkste Partei werden, Grün-Rot ablösen und mit Clemens Baumgärtner den Münchner Oberbürgermeister stellen. Wir brauchen im Münchner Rathaus statt Ideologie mehr Pragmatismus und Dynamik. Die ideologische Verkehrspolitik von Grün-Rot, die Geld verschwendet und unnötige Staus erzeugt, muss endlich gestoppt werden. Wir brauchen einen Oberbürgermeister, der anpackt. Wir brauchen in München einen Regierungs- und Politikwechsel.“

Ministerpräsident Dr. Markus Söder, MdL, Parteivorsitzender der CSU, betonte: Die CSU sei auch eine Großstadtpartei: Bei der Bundestagswahl habe die CSU alle Münchner Direktmandate gewonnen. Doch durch das unfaire Ampel-Wahlrecht sind nicht alle direkt gewählten Kandidaten in den Bundestag eingezogen. Das sei undemokratisch und müsse sich wieder ändern. München sei eine Stadt mit allen Möglichkeiten: Der Freistaat investiert in München, gerade im Bereich der Technologie und Forschung. München könnte jedoch noch erfolgreicher sein – die grün-rote Stadtpolitik verhindert zu oft, statt zu ermöglichen. Wir wollen eine moderne Stadtpolitik und Chancen nutzen, wie etwa die Olympischen Spiele wieder nach München zu holen. Dafür haben wir mit Clemens Baumgärtner einen hervorragenden und kompetenten Kandidaten für das Amt des Münchner Oberbürgermeisters.

Oberbürgermeisterkandidat Clemens Baumgärtner: „Der Bezirksparteitag hat gezeigt: Die CSU steht geschlossen hinter dem Kurs für ein starkes, sicheres und lebenswertes München. Der Rückhalt aus der Partei gibt mir Rückenwind für einen engagierten Wahlkampf. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“

Als stellvertretende Vorsitzende wurden im Amt bestätigt der ehemalige zweite Münchner Bürgermeister, Josef Schmid, MdL, der Vorsitzende der CSU-Stadtratsfraktion, Manuel Pretzl, die stellvertretende Stadtratsfraktionsvorsitzende, Dr. Evelyne Menges und die ehemalige Kommunalreferentin Kristina Frank. Neue Stellvertreterin ist Elisabeth Pangerl.

Als Schatzmeister wurden wiedergewählt Stadtrat Hans Hammer und Robert Brannekämper, MdL.