Geplantes Raubdelikt im Vorfeld vereitelt – Pasing

Am Samstag, 13.09.2025, gegen 22:40 Uhr, hielt sich ein 24-Jähriger aus München in einer Tankstelle in der Lortzingstraße auf.

Mit im Verkaufsraum befanden sich zwei Personen, welche sich über einen bevorstehenden Überfall auf die Tankstelle unterhielten. Dieses Gespräch bekam der 24-Jährige mit und konnte auch einen Pistolengriff in der Oberbekleidung bei einem der Personen feststellen. Er sprach die Personen darauf an und das Gespräch verlagerte sich in den Außenbereich.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und den beiden unbekannten Personen. Der 24-Jährige erlitt dabei eine leichte Kopfverletzung.

Als weitere Zeugen aus der Tankstelle zur Hilfe kamen, entfernten sich die beiden Täter.

Der Vorfall wurde erst am Montag, 15.09.2025, bekannt, als sich der 24-Jährige zur Anzeigenerstattung zu einer Polizeiinspektion begab.

Das Kommissariat 21 führt die weiteren Ermittlungen.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 18-20 Jahre, ca. 185 cm, normale Statur, helle Kapuzenjacke, dunkle Hose, Sneaker

Täter 2:

Weiblich, ca. 18-20 Jahre, deutlich kleiner als Täter 1, schwarze Jack und schwarze Daunen-Kapuzenwese, schwarze Hose, weißes Basecap, helle Sneaker

Zeugenaufruf:

Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Lortzingstraße oder in deren näheren Umgebung aufgefallen?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.