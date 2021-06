German Brand Award 2021 kürt erfolgreiche Marken aus München

Entsprechend hoch ist in diesem pulsierenden Umfeld der Wettbewerbsdruck, dem nur eine Marke mit einer klaren Positionierung und einer stringenten Strategie standhalten kann. „Die Marke ist der Schlüssel zur Erreichung wichtiger unternehmerischer Ziele: Bekanntheit, Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb, Erzielung eines Preispremiums sowie Steigerung der Qualitätswahrnehmung und der Attraktivität als Arbeitgeber“, erklärt Lutz Dietzold, Geschäftsführer Rat für Formgebung.

Wie so eine erfolgreiche Markenpositionierung aussehen kann, zeigen die Gewinnerunternehmen des German Brand Award. Neben BMW Motorrad, das unter anderem die höchste Auszeichnung „Best of Best“ erhielt, haben sich dabei besonders der Bayerische Rundfunk, SevenOne Ad Factory, Knorr-Bremse, Junglück, Jams Hospitality und Robert Bosch Hausgeräte hervorgetan, die jeweils mit „Gold“ prämiert wurden. Die Preisträger des German Brand Award 2021 werden in einer Online-Galerie unter www.german-brand-award.com detailliert vorgestellt.

Zum German Brand Award

Der German Brand Award wird seit 2016 verliehen. Der Preis, der vom German Brand Institute und dem Rat für Formgebung vergeben wird, entdeckt und präsentiert einzigartige Trends und bringt nicht nur die Preisträger voran, sondern die gesamte Markenwirtschaft. Eine Bruttoreichweite von über 315 Millionen Kontakten, die breite positive Resonanz von Unternehmen, Agenturen und Dienstleistern sowie über 1.200 Einreichungen zeigen, wie groß das Interesse an der Prämierung exzellenter Markenführung ist.

Der German Brand Award 2021 ist in zwei Wettbewerbe unterteilt: „Excellent Brands“ prämiert die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche. „Excellence in Brand Strategy and Creation“ zeichnet die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen aus. Auf die Wettbewerbe abgestimmte Zusatzkategorien dienen dazu, branchen- und disziplinübergreifend die „Best of Best“ ausfindig zu machen.

Rat für Formgebung

Der Rat für Formgebung agiert seit 1953 als weltweit führendes Kompetenzzentrum für Kommunikation und Wissenstransfer im Bereich Design, Marke und Innovation. Mit internationalen Angeboten, Nachwuchsförderungen und Mitgliedschaften ist er Teil der globalen Design-Community und trägt seit jeher dazu bei, Austausch und Netzwerke weltweit zu etablieren. Durch Events, Kongresse, Wettbewerbe, Jurysitzungen und Expertenkreise vernetzt der Rat für Formgebung seine Mitglieder und zahlreiche weitere internationale Design- und Markenexperten, fördert den Diskurs und liefert wichtige Impulse für die globale Wirtschaft. Seinem Mitgliederkreis gehören aktuell mehr als 350 Unternehmen an.

