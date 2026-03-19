Gesucht: Ein Name für das Hellabrunner Schimpansen-Mädchen

Das Schimpansen-Baby im Hellabrunner Urwaldhaus ist ein Mädchen. Nach dieser erfreulichen Nachricht startet nun die Namenssuche – und der Münchner Tierpark hat sich dafür eine besondere Aktion überlegt.

Von 20. bis 25. März haben Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, direkt im Urwaldhaus einen Namensvorschlag einzureichen. Voraussetzung ist, dass der Name mit dem Buchstaben A beginnt. Hintergrund ist die alphabetische Vergabe der Jungtiernamen in Hellabrunn, die im Jahr 2026 wieder von vorne startet. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Besonders willkommen sind Vorschläge mit Bezug zur afrikanischen Herkunft der Schimpansen.

Die Teilnahme erfolgt ausschließlich über einen QR-Code, der an der Schimpansen-Innenanlage im Urwaldhaus ausgehängt ist. Als Gewinn winken eine Große Familien-Jahreskarte im Wert von 138 Euro sowie ein exklusives Meet & Greet mit einer Tierpflegerin oder einem Tierpfleger aus dem Primaten-Team.

Das Schimpansen-Jungtier ist das erste, das seit über 20 Jahren in Hellabrunn geboren wurde, und stellt einen bedeutenden Meilenstein für den Erhalt der stark gefährdeten zentralafrikanischen Schimpansen dar. Als wissenschaftlich geführte Einrichtung engagiert sich Hellabrunn aktiv im Artenschutz und trägt mit dem Nachwuchs zur Stabilisierung der Reservepopulation dieser Unterart bei.

Darüber hinaus übernehmen Schimpansen eine wichtige Rolle als Botschafter für den Schutz ihrer wildlebenden Artgenossen. Seit den 1950er Jahren sind die Bestände dieser Menschenaffen um mehr als 80 Prozent zurückgegangen. Hauptursachen sind Lebensraumverlust, Wilderei, Klimawandel sowie die fortschreitende Abholzung der Regenwälder.

Das kleine Schimpansen-Mädchen und seine Eltern Zenta und Jambo sind für Besucherinnen und Besucher im Hellabrunner Urwaldhaus zu sehen. Gleichzeitig stehen der Familie jederzeit rückwärtige, nicht einsehbare Bereiche zur Verfügung. Der Tierpark legt großen Wert darauf, den Tieren ausreichend Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten zu bieten.