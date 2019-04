Gesünder leben mit den Pasing Arcaden? Health Days am 3. und 4. Mai 2019

Mit dem Frühjahrsstart tanken viele Menschen neue Energie und möchten sich wieder bewusster um ihr Wohlbefinden kümmern. Wer mehr zum Thema Gesundheit erfahren oder sich sogar durchchecken lassen möchte, sollte am 3. und 4. Mai 2019 in die Pasing Arcaden kommen. An beiden Tagen, jeweils von 10 bis 18 Uhr, informieren verschiedene Partner auf dem sogenannten Paseo, der beliebten Flaniermeile des Vier-Sterne-Shoppingcenters, zu allen Gesundheitsthemen, verteilen Kostproben und bieten individuelle Check-ups. Auch für Kinder ist während der Health Days ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Eine Vorschau der Angebote:

Am Stand der Münchner SaniPlus Apotheken gibt es einen kostenlosen Gesundheitscheck – inklusive Beratung und Handlungsempfehlungen für einen gesunden Lebensstil.

Der bekannte Sport- und Diätnahrungshersteller Body Attack macht gesunde Protein-Pfannkuchen und informiert über eine ausgewogene Ernährung, zudem gibt es eine Verlosung.

Dein Nachbar e.V. stellt seinen gemeinnützigen Verein vor, der mit Hilfe von geschulten ehrenamtlichen Helfern aus der Nachbarschaft vor allem ältere hilfsbedürftige Menschen unterstützt.

Neben vielen weiteren Partnern und spannenden Angeboten gibt es auch ein Unterhaltungsprogramm für Kinder: An einem großen Playmobil-Tisch kann der Nachwuchs die neusten Playmobil Modelle testen, zudem gibt es die Chance auf tolle Gewinne.

Bei der AOK geht es auf einem Fußball Rodeo rund.

Wer also noch nach einem Ausflugstipp am Wochenende sucht, macht sich fit für den Frühling und besucht die Pasing Arcaden im Münchner Westen.

