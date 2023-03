Gesundheits- und Pflegepreis 2023: Bewerbung ab 4. April möglich

In diesem Jahr vergibt die Landeshauptstadt München wieder den Münchner Gesundheits- und Pflegepreis. Bewerbungen können ab Dienstag, 4. April, eingereicht werden. Mit dem Preis werden außergewöhnliche und herausragende Leistungen im Gesundheits- und Pflegebereich ausgezeichnet. Ziel ist es, neue, moderne und innovative Ansätze über die Veröffentlichung der eingereichten Projekte zu vermitteln und zu verbreiten. Die Auszeichnung soll überdies die Vernetzung und die Kooperationen der Akteur*innen im Gesundheits- und Pflegewesen verbessern und damit den Gesundheits- und Pflegestandort München ausbauen und stärken. Über die eingegangenen Bewerbungen entscheidet eine Jury aus zehn ehrenamtlichen Stadtratsmitgliedern unter dem Vorsitz von Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek.

Bürgermeisterin Verena Dietl: „Der Gesundheits- und Pflegepreises ist eine Anerkennung für Menschen, die sich mit außergewöhnlichem Einsatz für die Gesundheit und Pflege anderer engagieren. Wir können stolz darauf sein, dass wir in München über ein ausgezeichnetes Netz an gesundheits- und pflegebezogenen Einrichtungen verfügen. Als Vorsitzende des Lenkungskreises Pflege ist es mir ein großes Anliegen, dass wir insbesondere mit dem Pflegepreis zum Ausdruck bringen können, welch hohen Stellenwert dieses Engagement für die Stadt München und die Stadtgesellschaft hat.“

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Wir haben in München ein gesundes kommunales Gesundheitswesen mit einer guten Versorgungslage. Das ist angesichts der Belastungen durch den Pflegemangel eine fabelhafte Leistung der vielen Akteur*innen in Einrichtungen, Selbsthilfegruppen und Initiativen. Ihnen gilt unsere Wertschätzung – und als Juryvorsitzende freue ich mich sehr auf viele Bewerbungen für den diesjährigen Münchner Gesundheits- und Pflegepreis.“

Der Preis wird alle zwei Jahre ausgeschrieben und ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert, er wird in zwei Kategorien mit einem Preisgeld von jeweils 10.000 Euro vergeben:

1) Gesundheitspreis allgemein.

2) Pflegepreis für spezifische Projekte im Bereich der Pflege.

Für den Gesundheits- und Pflegepreis 2023 sollen folgende Kriterien erfüllt sein:

– Nachweisbare Effekte über das behördlich oder gesetzlich Geförderte hinaus

– Modell- bzw. Vorbildcharakter sowie positive Impulse für andere (Signalwirkung)

– Beitrag zur gesundheitlichen Chancengleichheit

– Münchenbezug

– Innovationsgehalt

– Beiträge, die die körperliche, psychische, soziale und umweltbedingte Gesundheit der Menschen, die in der Stadt leben und arbeiten, verbessern

– Verbesserung der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Institutionen und Akteure

– Förderung des Gemeinwohls und einer solidarischen Stadtgesellschaft

Zusätzliche Kriterien in der Kategorie „Pflegepreis“:

– Verbesserung der pflegerischen Versorgungssituation der Menschen in München

– Innovative Konzepte und Ansätze für die Praxis zur Mitarbeitergewinnung und -bindung für die Pflege, Schwerpunkt: Innovative Ansätze in der Pflegeausbildung

Für den Preis können sich alle natürlichen und juristischen Personen bewerben, deren innovative Ideen und Projekte, erfolgreiche Beiträge oder Lebensleistungen im Zeichen der Preiskriterien für ein zukunftsfähiges München stehen, also Privatpersonen, Unternehmen, Schulen, Fachhochschulen, Universitäten, Vereine, Verbände, private oder ehrenamtliche Initiativen. Bewerbungen sind unter muenchen.de/gesundheitspreis möglich, Bewerbungsschluss ist Sonntag, 11. Juni (es zählt der Eingang der E-Mail). Fragen rund um den Preis per E-Mail an gesundheitspreis.gsr@muenchen. de.