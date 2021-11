Gesundheitsreferat informiert zu Impfungen in München – Jetzt wird der Impfstoff knapp!

Aufgrund der stark gestiegenen Nachfrage nach Erst- und Auffrischungsimpfungen wird im Freistaat Bayern der Impfstoff knapp. Auch das Impfzentrum Riem hat auf seine Bitten um Nachlieferungen bislang eine abschlägige Mitteilung erhalten, da kein Impfstoff mehr in den oberbayerischen Lagern vorhanden ist. Daher besteht die Möglichkeit, dass zum Wochenende verschiedene Impfaktionen ausfallen müssen, bis kommenden Dienstag die nächste reguläre Lieferung eintrifft. Der Freistaat arbeitet jedoch mit Hochdruck daran, eine Sonderlieferung von Impfstoff zu erhalten.

Aufgrund der hohen Nachfrage kam es gestern an allen Impfstationen der Landeshauptstadt zu langen Wartezeiten. Im Impfzentrum Riem warteten Impfwillige tagsüber bis zu zwei Stunden und im „Late Night“-Betrieb sogar bis zu vier Stunden, obwohl das Personal durch kurzfristige Zuschaltung weiterer Ärzt*innen, Medizinischer Fachangestellten und Verwaltungskräfte verstärkt wurde. Daher konnten ab 19.30 Uhr nur noch Personen mit Termin in die Halle eingelassen werden, einige Impfwillige mussten vor Ende der Öffnungszeit um 21 Uhr weggeschickt werden. Dabei kam es seitens der Wartenden auch zu Beschimpfungen und Beleidigungen des Personals, so dass sogar die Polizeiinspektion Riem zu Hilfe kommen musste, um die Lage zu beruhigen. Dennoch haben die Mitarbeiter*innen ihren Dienst erfüllt und sogar bis zwei Stunden nach der offiziellen Schließungszeit weiter geimpft. Das Gesundheitsreferat bittet alle Impfwilligen um Geduld und Verständnis und fordert alle Münchner*innen dazu auf, die Mitarbeiter*innen in den Impfstationen bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen und mit Respekt zu behandeln.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Bitte vereinbaren Sie für Impfungen im Impfzentrum Riem unter www.impfzentren.bayern einen Termin, denn dann können Sie sicher sein, dass Sie auch wirklich geimpft werden. Das Impfzentrum Riem hat einen gesonderten Zugang für Menschen mit Terminvereinbarung eingerichtet, so dass Sie auch schneller dran kommen.“ Für die übrigen Impfaktionen und ständigen Impfstationen im Stadtgebiet (Marienplatz, Theresienwiese, Pasing Arcaden) können keine Termine vereinbart werden. Hier bittet das Gesundheitsreferat um Geduld und Verständnis, falls es zu Warteschlangen kommt oder Impfstationen sogar vor Ende der Öffnungszeiten geschlossen werden müssen.