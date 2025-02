Gesundheitsreferat rät: Jetzt gegen FSME impfen

Die durch Viren ausgelöste Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) zählt hierzulande zu den bedeutendsten durch Zecken übertragenen Infektionskrankheiten. Zudem können Zecken Infektionskrankheiten wie die Lyme-Borreliose übertragen, die durch Bakterien ausgelöst und mit Antibiotika behandelt wird. Längst beschränkt sich die Zeckenaktivität nicht mehr auf den Zeitraum zwischen Frühjahr und Herbst. Durch die milderen Temperaturen im Winter sind die Parasiten ganzjährig aktiv. München gehört seit dem Jahr 2023 zu den 180 Stadt- und Landkreisen in Deutschland, die vom Robert Koch-Institut als FSME-Risikogebiet ausgewiesen werden.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek rät deshalb: „Lassen Sie sich und Ihre Familie jetzt gegen FSME impfen oder frischen Sie Ihren Impfschutz auf. Die Erkrankung kann zu einer Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute und des Rückenmarks führen, Lähmungen verursachen und in Einzelfällen auch tödlich verlaufen. Durch die wirksame und gut verträgliche FSME-Impfung kann all dies vermieden werden.“

Die Grundimmunisierung gegen FSME besteht aus drei Impfungen. Umso wichtiger ist es, sich bereits jetzt impfen zu lassen oder noch fehlende Impfungen frühzeitig nachzuholen, um gut geschützt in das Jahr zu starten. Das Gesundheitsreferat berät kostenlos zu Fragen rund um den Impfschutz, werktäglich von 11 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 233-66907. Impfungen können bei Haus- und Kinderärzt*innen, aber auch in der Impfstelle des Gesundheitsreferats durchgeführt werden. Eine Terminvereinbarung ist unter 233-66912 möglich. Weitere Informationen online unter www.muenchen.de/impfen.

Tipps zum Schutz gegen Zecken

Zecken kommen nahezu überall vor, wo es Pflanzen gibt, etwa im heimischen Garten, in Grünanlagen, Waldgebieten oder auch in Parks. Sie bevorzugen eine feuchte Umgebung und halten sich gerne bodennah im feuchten Gras, Gebüsch oder Unterholz auf. Zecken fallen nicht von Bäumen, vielmehr werden sie im Vorbeigehen abgestreift und heften sich fest. Zum Schutz sollte Folgendes beachtet werden:

– Möglichst geschlossene Kleidung tragen, wie festes Schuhwerk, Socken, lange Hosen und lange Ärmel.

– Auch die Anwendung von Insektenschutzsprays auf der Haut kann vor Zeckenstichen schützen.

– Den Körper und die Kleidung nach einem Aufenthalt im Freien gründlich nach Zecken absuchen.

– Wurden Zecken am Körper gefunden: möglichst rasch entfernen, insbesondere auch bei Kindern.

– Zecken mit einem Hilfsmittel wie etwa einer Zeckenzange nahe der Hautoberfläche greifen und langsam herausziehen, keinesfalls den Zeckenleib zerquetschen.

– Treten nach dem Zeckenstich grippeähnliche Beschwerden oder auch eine ringförmige Rötung um die Einstichstelle auf, sollte eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden.

Weitere Infos zum Thema Zecken unter www.muenchen.de/zecken.