Gesundheitsreferentin Zurek besucht neuen Standort der Impfstation auf der Theresienwiese

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek hat sich heute ein Bild vom neuen Standort der Impfaußenstelle auf der Theresienwiese gemacht. Da die Wiesn-Wache wieder für die Infekt-Bereitschaftspraxis benötigt wird, wurde die ständige Impfstation in ein wetterfestes Zelt direkt nebenan verlegt.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Im Kampf gegen die Pandemie ist das Impfen entscheidend. Es hat für uns eine hohe Priorität, den Menschen den Zugang zu einer Impfung so leicht wie möglich zu machen. Wir werden die Impfangebote in München sukzessive weiter ausbauen, damit im neuen Jahr alle, die eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung wollen, noch schneller an einen Termin kommen oder sich spontan im Impfzentrum oder bei einer der Sonderimpfaktionen impfen lassen können. Ich hoffe, dass möglichst viele unsere vielen Impfangebote annehmen – und sich diesen wichtigen Schutz vor einer gefährlichen Corona-Infektion holen.“

Die Stadt München hatte zuletzt vergangene Woche die Kapazitäten im Impfzentrum Riem hochgefahren und neue Termine freigeschaltet, damit sich nun alle Personen ab 18 Jahren bereits drei Monate nach ihrer zweiten Impfung boostern lassen können. Darüber hinaus werden auch Impfungen ohne Termin angeboten.

Außerdem wurden die Öffnungszeiten der Impfaußenstelle Theresienwiese über die Feiertage ausgeweitet, damit Impfwillige an den arbeitsfreien Tagen die Möglichkeit bekommen sich impfen zu lassen. Am 31. Dezember sowie am 1. Januar ist auf der Theresienwiese jeweils von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Die Termine sind bereits freigeschaltet.

Hinweise zu den Impfungen

Personen ab 5 Jahren, die einen Wohnsitz in Deutschland haben oder in Deutschland freiwillig oder gesetzlich krankenversichert sind, können sich impfen lassen. Impfwillige zwischen 5 und 15 Jahren sollten von einer erziehungsberechtigten Person begleitet werden.

Für eine Corona-Schutzimpfung in einer der vier Impfaußenstellen auf der Theresienwiese, am Marienplatz, in den Pasing Arcaden und im Kreisverwaltungsreferat muss über BayIMCO (www.impfzentren.bayern) ein Termin vereinbart werden. Bei den mobilen Impf-Sonderaktionen ist keine Terminvereinbarung möglich; eine vorherige Registrierung in BayIMCO ist trotzdem erwünscht, um den Ablauf vor Ort zu beschleunigen, aber keine zwingende Voraussetzung.

Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können nach Registrierung unter www.impfzentren.bayern und Terminvereinbarung unter http://www.wir-impfen-muenchen.de im neuen Kinder-Impfzentrum Gasteig eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Impfwillige werden aufgerufen, wiederholt nach freien Terminen zu schauen, da immer wieder auch kurzfristig Termine freigeschaltet werden. Zur Impfung ist ein gültiges Ausweisdokument mitzubringen (Personalausweis oder Reisepass) sowie, falls vorhanden, der gelbe Impfpass. Auch Zweitimpfungen werden durchgeführt, sofern der Mindestabstand zur Erstimpfung gewahrt bleibt (BioNTech 3 Wochen, Moderna 4 Wochen). Zudem bietet die Landeshauptstadt München bei allen Aktionen der mobilen Impf-Teams im Stadtgebiet sowie im Impfzentrum Riem und den Impfaußenstellen Corona-Auffrischungsimpfungen an. Personen ab 18 Jahren können sich bereits drei Monate nach ihrer zweiten Impfung boostern lassen. Auch Genesene ab 12 Jahren können sich zur Vervollständigung ihrer Grundimmunisierung bereits drei Monate nach der Infektion impfen lassen.

Erforderlich für Zweit- und Auffrischungsimpfungen ist ein Nachweis über die bisherigen Impfungen (gelber Impfpass oder Impfbescheinigung mit QR-Code). Die Impfbescheinigung mit dem QR-Code beschleunigt den Anmeldevorgang erheblich. Bitte diesen nach Möglichkeit mitbringen.

Aufgrund der eingeschränkten Liefermengen von BioNTech seitens des Bundes ist die Aufteilung des Impfstoffs wie folgt: Für Über-30-Jährige wird für Erst- und Auffrischungsimpfungen Moderna verwendet, ausgenommen sind Schwangere und Stillende. Für die Zweitimpfungen wird BioNTech verwendet, wenn der Impfzyklus damit begonnen wurde. Personen unter 30 Jahren bekommen den Impfstoff von BioNTech, können auf ausdrücklichen Wunsch hin jedoch auch Moderna wählen.

Weitere Informationen zu allen Impfangeboten der Stadt München unter https://stadt.muenchen.de/infos/corona-infoportal-muenchen#Impfung