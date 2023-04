Gesundheitstag in Ramersdorf-Perlach

An zwei Orten findet am Freitag, 21. April, in Ramersdorf-Perlach der erste große Gesundheitstag im Stadtbezirk als Kooperationsprojekt des Gesundheitsreferats und des Referats für Bildung und Sport statt. Innerhalb des Wohnrings in Neuperlach sowie auf dem Karl-Preis-Platz in Ramersdorf sind die Bewohner*innen eingeladen, sich zu informieren und aktiv zu werden. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Gemeinsam fällt vieles im Leben leichter, und so ist es auch beim Thema Gesundheit. Ich lade Sie herzlich dazu ein, den Gesundheitstag zu besuchen. Informieren Sie sich über die vielen Angebote im Stadtbezirk zum Thema Gesundheit, knüpfen Sie gerne Kontakte. Oft braucht es nur eine persönliche Begegnung, ein Gespräch, um neue Perspektiven zu eröffnen. Damit es vor Ort auch langfristig eine niederschwellige Anlaufstelle für Fragen rund um das Thema Gesundheit gibt, möchten wir unsere GesundheitsTreffs weiter ausbauen.“ Stadtschulrat Florian Kraus: „Der Gesundheitstag leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsbildung in Ramersdorf-Perlach, auch dank der guten Kooperation mit den BildungsLokalen Neuperlach und Ramersdorf. Der Aktionstag vermittelt Kindern, Jugendlichen und Familien Freude an einer gesunden Lebensführung. Gleichzeitig fördert das Format die Vernetzung und Zusammenarbeit der Einrichtungen vor Ort, die gemeinsam Verantwortung für die Gesundheitsbildung übernehmen.“

Das vielfältige Programm für Jung und Alt läuft an beiden Orten von 11 bis 17 Uhr. Unter dem Motto „Gut informiert, gemEinsam aktiv“ ist der Gesundheitstag nicht nur eine Gelegenheit, bei der Einrichtungen ihre vielseitigen Angebote präsentieren. Es bieten sich hierbei auch viele Möglichkeiten, dass Nachbar*innen sich und die Einrichtungen in ihrem Umfeld kennenlernen – denn die Veranstaltung ist auch als ein Tag der Begegnung ausgelegt, an dem das Miteinander im Stadtviertel gestärkt wird. Die Besucher*innen erwartet zum Beispiel ein Ernährungsquiz, ein Rundgang zum Thema essbare Pflanzen, Mitmachangebote und Bewegungs-, Wissens- und Geschicklichkeitsspiele sowie die Vorstellung des digitalen Gesundheitswegweisers. Mit dem Schwerpunkt Senior*innengesundheit richtet sich der Gesundheitstag dieses Jahr auch gezielt an ältere Menschen und ihre Bedürfnisse. Die Angebote reichen von körperlicher Fitness über Tipps für ein gutes Gedächtnis bis hin zu Beratung zum Schutz vor Kriminalität, zum Beispiel zum Thema Enkeltrick.

Bei Regen wird der Gesundheitstag auf den 28. April verschoben.

Veranstalter sind das im Rahmen des Projektes „München – gesund vor Ort“ in Ramersdorf-Perlach tätige Gesundheitsmanagement und das BildungsLokal Neuperlach. Zahlreiche sozial- und bildungsorientierte Kooperationspartner*innen und Einrichtungen vor Ort beteiligen sich an dem bunten Programm.

Das Programm ist unter www.muenchen.de/gesund-vor-ort zu finden.