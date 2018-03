Gewalt am Haltepunkt – Kopfstoß gegen DB-Sicherheitsmitarbeiter

Haltepunkte Riem – Zum Beginn des Dienstags (27. März) kam es am Haltepunkt Riem zu einem körperlichen Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit. Die Bundespolizei hat strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet und wertet Videos aus.

Gegen Mitternacht kam es am Haltepunkt München Riem zu einem Angriff auf einen Mitarbeiter der Deutsche Bahn Sicherheit durch einen bisher unbekannten Mann. Der Tatverdächte war zuvor mit seiner Begleiterin, einer 46-jährigen Deutschen, in der S2 unterwegs gewesen. Bei einer Fahrscheinkontrolle durch Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn konnte die 46-Jährige einen solchen nicht vorzeigen und weigerte sich auch ihre Personalien anzugeben. Daraufhin verließen alle vier Personen am Haltepunkt Riem die S-Bahn.

Am Bahnsteig händigte die Frau nun doch ihren Personalausweis aus, woraufhin ihr eine Fahrpreisnacherhebung ausgestellt werden sollte. Als der unbekannte Begleiter dies zu verhindern versuchte, stellte sich ihm der zweite DB-Mitarbeiter in den Weg, woraufhin der Mann ihm einen Kopfstoß auf dessen Nase verpasste.

Der Tatverdächtige und die 46-Jährige flüchteten anschließend vom Haltepunkt. Der Bahn-Mitarbeiter begab sich mit einer geschwollenen Nase in ärztliche Behandlung.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen ein. Außerdem werden derzeit die Videodaten aus der S-Bahn und vom Haltepunkt ausgewertet.