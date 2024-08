Gewaltdelikt im DB-Reisezentrum – Hauptbahnhof München

Am Montag, gegen 16 Uhr kam es im stark frequentierten DB-Reiszentrum im Hauptbahnhof München zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 24-jähriger Jordanier war mit den Auskünften eines 26-jährigen deutschen DB-Mitarbeiters nicht zufrieden. Erst attackiere der in Waldkraiburg Wohnende den DB-Mitarbeiter verbal und drohte ihm mit dem Tode. Dann packte er sein Gegenüber am Kragen und schlug seinem Opfer heftig mit der Faust ins Gesicht.

Daraufhin wurde der Angreifer von zwei weiteren Mitarbeitern des Reisezentrums sowie vier Reisenden (27-jähriger Türke, 34-jähriger Deutscher, 39-jähriger Iraker und 31-jähriger Pole) überwältigt und bis zum Eintreffen der Bundespolizei festgehalten. Dabei wurden zwei DB-Mitarbeiter leicht verletzt. Ein 28-jähriger Deutscher zog sich einen Cut am Auge zu und ein 34-Jähriger aus Afghanistan Verletzungen am Schienbein. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt, wollten sich später noch in ärztliche Versorgung begeben. Gleiches galt für den angegriffenen 26-Jährigen, der nach dem heftigen Faustschlag Schmerzen im Gesicht verspürte.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen (u.a. Blutentnahme) und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I wurde der Jordanier, der einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigert hatte, auf freien Fuß belassen. Er war im Januar 2024 erstmals ins Bundesgebiet eingereist, trat aber bereits zweimal mit Beleidigungsdelikten polizeilich in Erscheinung.