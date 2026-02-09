Gewaltsame Auseinandersetzung im Ostbahnhof

Bereits in der Nacht auf Freitag stritten sich gegen 23:45 Uhr ein 32-Jähriger und ein 58-Jähriger, beide deutsche Staatsbürger, am Haupteingang des Ostbahnhofs. Der Streit entwickelte sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug der 32-jährige Wohnsitzlose seinem Kontrahenten ins Gesicht, der dadurch zu Boden fiel. Bundespolizisten bemerkten den Vorfall und stellten die Beteiligten vor Ort. Die Streife nahm die beiden Männer mit zum Revier.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim 32-Jährigen einen Wert von 2,02 Promille und beim 58-Jährigen einen Wert von 3,31 Promille.

Der Angegriffene erlitt augenscheinlich nur leichte Verletzungen im Gesicht, die ärztlich versorgt wurden. Die Staatsanwaltschaft München I ordnete für den Jüngeren eine Haftrichtervorführung an. Der Haftrichter erließ gegen den Mann Untersuchungshaftbefehl.

Der 58-Jährige konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle eigenständig verlassen. Gegen den 32-Jährigen ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.