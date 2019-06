Gewinner des 8. Bayerischen Kinder- und Jugend-Varietéfestivals im GOP Varieté sind gekürt

Anknüpfend an den großen Erfolg des ersten Festivals im Jahr 2010, fand am 04. Juni 2019 das 8. Bayerische Kinder- und Jugend-Varietéfestival im GOP München statt. 12 Nachwuchsartisten bzw. –Gruppen aus ganz Bayern mit insgesamt 34 Teilnehmern im Alter von 12 bis 19 Jahren präsentierten ihre eigenen Choreografien auf der Bühne des GOP Varieté, auf der sonst nur Weltklasseartisten stehen. Das Programm reichte dabei von Strapaten und Partnerakrobatik über Jonglage bis hin zu Breakdance. Eine Kinderjury sowie eine hochkarätig besetze Erwachsenen-Jury hatte über die Vergabe von drei attraktiven Preisen zu entscheiden. So gaben dieses Jahr u.a. Schauspieler Leo Reisinger, (Radio) Moderatorin Indra Gerdes, Süddeutsche Zeitung-Redakteurin Barbara Hordych und GOP-Künstler Tom Murphy ihre Wertungen ab.

Die Gewinner der Festival-Preise sind:

Sponsorenpreis, gestiftet von Spotcom GmbH & Co. KG:

Coaching durch einen GOP-Künstler oder -Regisseur im Wert von 300 Euro

Movimento, TSV Grafing | Strapaten | „Hero“ | Luisa Grimm & Erin Döring (beide 16 Jahre)

GOP Sonderpreis, gestiftet vom GOP Freundeskreis e.V.:

Gastauftritt im Rahmen einer GOP-Showpremiere, dotiert mit einer Gage von 300 EuroAletshausen | Jonglage | „Orbit“ | Lorenz (17), Vincent (17), Jakob (15) Thoma

Sonderpreis der Kinderjury, gestiftet von cadfem:

Einkaufsgutschein im Wert von 300 Euro bei Pappnase

Circus Imago | Partnerakrobatik | “Plugged” | Rosina Spehr (19) & Moritz Wendler (18)

Moderiert wurde die Show von Nicola Wucher, stellv. Direktorin GOP München und ihren beiden Co-Moderatorinnen, der 12-jährigen Greta Olsson und der ebenso 12 Jahre alten Sophia Knothe, die am Gymnasium Bruckmühl die 6. Klasse besuchen. Für die Verantwortlichen des GOP Varieté-Theaters ist die Nachwuchsförderung ein besonderes Anliegen und stellt ein Highlight im Jahreskalender dar, weshalb TALENTs auch 2020 eine Wiederholung finden wird. Organisiert und begleitet wurde die Veranstaltung von Stefan Eberherr und Leonie Obermayr in enger Zusammenarbeit mit dem GOP Varieté München.