Giesing: 21-jährige Münchnerin von zwei Männer vergewaltigt

München, 14.11.2017. Am Freitag, 10.11.2017, gegen 20.30 Uhr, traf sich eine 21-jährige Münchnerin mit ihrem 18-jährigen Arbeitskollegen. Gemeinsam gingen sie in einen privaten Kellerraum in Giesing. Dort gesellte sich ein 19-jähriger gemeinsamer Freund zu ihnen.

Im Laufe des Abends versuchte der 19-Jährige die Münchnerin zu küssen. Die 21-Jährige gab ihm sowohl mündlich, wie auch körperlich zu verstehen, dass sie das nicht möchte. Als sie sich zur Toilette begab, folgte ihr der 21-Jährige und drängte sie gegen die Wand. Er drückte ihre Hand in seinen Intimbereich und forderte sie zum Geschlechtsverkehr auf.

Die junge Frau konnte sich befreien und ging zurück in den Kellerraum, wo sie sich Hilfe von ihrem Arbeitskollegen erhoffte. Stattdessen wurde sie aber vom 19-Jährigen auf das Sofa geschubst, wobei ihr Arbeitskollege sie festhielt. Anschließend führten beide Männer sexuelle Handlungen an ihr durch.

Die Täter begleiteten die Frau danach noch nach Hause. Am folgenden Tag vertraute sich die 21-Jährige einer Freundin und ihrer Mutter an und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die beiden Männer wurden am selben Tag jeweils an ihrem Wohnort angetroffen und festgenommen.