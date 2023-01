Giesing: Feuer im Kinderzimmer

Amerstorfferstraße – Am Montagabend hat es in einem Kinderzimmer gebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Bewohner konnte der Schaden gering gehalten werden.

Eine 12-Jährige entdeckte im Bereich ihres Hochbettes Rauch und Feuer. Sofort begab sie sich zu ihren Eltern, die ebenfalls in der Wohnung waren.

Geistesgegenwärtig ging der Papa in das Kinderzimmer, öffnete das Fenster und schloss die Zimmertür. Im selben Atemzug setzte er einen Notruf an die Integrierte Leitstelle ab. Bevor die Familie ihre Wohnung verließ, hatte sie alle Türen in der Wohnung geschlossen.

Die Rettungskräfte der Feuerwehr München wurden durch die Mutter der 12-Jährigen bereits mit dem Wohnungsschlüssel erwartet. Ein Trupp, ausgerüstet mit Pressluftatmern und einem C-Strahlrohr begab sich in die Wohnung im Erdgeschoss.

Schnell war das Feuer gelöscht. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung entraucht. Die Familie musste kurzfristig bei Nachbarn unterkommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.