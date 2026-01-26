Giesinger Bräu verlängert Starkbierfest 2026 – hohe Nachfrage und breites Programm

Das Starkbierfest 2026 von Giesinger Bräu geht mit erweitertem Zeitraum, einem vielseitigen Musik- und Rahmenprogramm sowie politischen Akzenten an den Start. Nachdem zahlreiche Termine bereits Wochen im Voraus ausverkauft waren, hat die Münchner Privatbrauerei die Laufzeit der Veranstaltung im WERK 2 um eine Woche verlängert. Pro Abend bietet das Starkbier-Zelt vom 19. Februar bis 15. März 2026 Platz für rund 1.000 Gäste.

„Die Vorfreude ist riesig. Wenn ein Starkbierfest schon Wochen im Voraus ausverkauft ist, zeigt das sehr deutlich, wie gut dieses Format angenommen wird“, sagt Steffen Marx, Gründer und Geschäftsführer von Giesinger Bräu. „Für uns ist das ein starkes Signal – und der Grund, warum wir das Starkbierfest 2026 verlängert haben.“

Politischer Auftakt im Wahljahr

Eröffnet wird das Starkbierfest am Donnerstag, 19. Februar 2026 um 19:00 Uhr, mit einem politischen Auftakt: Drei Oberbürgermeister-Kandidaten (Dieter Reiter, Dominik Krause und Clemens Baumgärtner) der Kommunalwahl 2026 in München werden zur Auftaktveranstaltung erwartet.

Das musikalische Programm reicht von traditioneller Blasmusik bis zu moderner bayerischer Festmusik. Mit dabei sind unter anderem Wuidara Pistols, Treibauf, Nachtstark, die Feldmochinger Blaskapelle, die Oberwiesnfelder Blasmusi, die Lerchenauer Tanzlmusi sowie die Acoustic-Formation Cagey Strings.

Ein inhaltlicher Schwerpunkt ist der „Grüne Abend“ am 23. Februar (ab 18:00 Uhr), der Politik, Kabarett und Musik verbindet – mit Redebeiträgen von Dominik Krause, Zweiter Bürgermeister der Landeshauptstadt München & OB-Kandidat und Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag. Begleitet wird die Veranstaltung von einem Auftritt von Kabarettist Christian Springer und Live-Musik von Treibauf.

Das Bier im Mittelpunkt

Zentraler Bestandteil des Starkbierfests bleibt das Bier selbst. Der dunkle Giesinger Doppelbock ist ab dem 15. Januar im Handel und an den Rampen der Brauerei bereits früher erhältlich. Mit 18,5 Grad Plato Stammwürze, 7,3 Prozent Alkohol und der klassischen Endung -ator steht das Starkbier für einen traditionellen, zugleich ausgewogenen Stil. Zwei Wochen Gärung und acht Wochen Lagerung sorgen für ein besonders angenehmes Trinkprofil. Die Maß kostet beim Starkbierfest 14,50 Euro.

„Am Ende sind es zwei Dinge, die zählen: das Bier und die Stimmung“, so Marx. „Beides gehört für uns untrennbar zusammen – und genau das macht den Reiz dieses Starkbierfests aus.“

Neues Format und organisatorischer Anspruch

Neu geplant ist 2026 ein Live-Format unter dem Titel „Wiesn-TV“, das direkt aus dem Starkbier-Zelt senden soll. Moderiert von Moses Wolff, sind Gespräche mit Gästen vorgesehen – spontan, live und mitten aus dem Festgeschehen.

Für eine entspannte An- und Abreise gibt es einen Shuttle-Service (täglich von 16:45 Uhr bis 23:30 Uhr) vom und zum Frankfurter Ring (U-Bahn) angeboten. An den Sonntagen 22. Februar, 1. März, 8. März und 15. März wird zudem ein Kinderprogramm angeboten, das den Festbesuch generationsübergreifend möglich macht.

„Dass wir nun nach der Silvestermeile mit tausenden Besuchern und auch hier zum zweiten Mal eine mehrwöchige Großveranstaltung erfolgreich organisieren und stemmen, macht uns stolz. Damit beweisen wir hier wieder einmal unsere Leistungsfähigkeit“, sagt Marx. „Das Starkbierfest zeigt, dass wir solche Formate nicht nur atmosphärisch, sondern auch organisatorisch beherrschen – ein Anspruch, den wir ganz bewusst auch mit Blick auf größere Veranstaltungen setzen.“

Alle Infos zum Programm:

https://starkbierfest.giesinger-braeu.de/giesinger-starkbierfest-2026