Giraffe Taziyah verstirbt in Hellabrunn

Die Hellabrunner Giraffe Taziyah ist in der Nacht auf Montag, den 2. Dezember 2024 nach kurzer, schwerer Erkrankung leider verstorben.

Das elfjährige Tier hatte bereits über das gesamte Wochenende gesundheitliche Komplikationen, die trotz intensiver tierärztlicher Behandlung und Medikamentengabe nicht mehr behoben werden konnten. Am Montagmorgen wurde sie von ihren Tierpflegern leblos aufgefunden. Taziyah kam im Jahr 2015 aus dem Zoo Brno (Brünn) in Tschechien und war seitdem ein fester Bestandteil unserer Giraffengruppe. Um die genaue Todesursache zu klären, wurde eine pathologische Untersuchung an der Tierärztlichen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München veranlasst.

Netzgiraffen sind in den trockenen Savannen Afrikas beheimatet und zeichnen sich durch ihr charakteristisches Netzfleckenmuster aus. Aufgrund von Lebensraumverlust durch Landwirtschaft und Urbanisierung, Wilderei und politischen Instabilitäten in ihren Verbreitungsgebieten sind sie laut der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN als stark gefährdet eingestuft.

Der Tierpark Hellabrunn engagiert sich auch weiterhin aktiv im Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Netzgiraffen und setzt sich für den Schutz dieser bedrohten Art ein.