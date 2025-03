Girls´ und Boys´ Day: Zahlreiche Berufe bei der Stadt ausprobieren

Am bundesweiten Girls‘ und Boys’ Day, 3. April, lädt die Landeshauptstadt wieder Münchner Schüler*innen ein, die zahlreichen städtischen Berufe kennenzulernen. Noch sind einige Plätze frei: Im Baureferat können Mädchen einen Tag in der Abteilung Straßenbeleuchtung und Verkehrsleittechnik verbringen. In zahlreichen städtischen Kindertagesstätten können Jungen erleben, welche Aufgaben Kinderpfleger und Erzieher erwarten. Beim Girls‘ und Boys’ Day geht es um Berufsorientierung frei von Geschlechter- und Rollenklischees. Schüler*innen ab der 5. Klasse bekommen Einblicke in Berufsfelder, in denen Frauen oder Männer bislang unterrepräsentiert sind.

Andreas Mickisch, Personal- und Organisationsreferent: „München braucht Menschen mit Ideen und Engagement – nur gemeinsam halten wir die Stadt am Laufen. Der Girls‘ und Boys‘ Day ist eine Chance, Berufe abseits der Klischees zu entdecken. Wer zu uns kommt, dem stehen viele Wege offen: praxisnahe Ausbildung, duales Studium und ein sicherer Job mit Zukunft. Wir bilden aus, damit München lebenswert bleibt.“

Die Referate, Dienststellen und Kitas mit freien Plätzen sind auf den Internetseiten www.girls-day.de und www.boys-day.de aufgelistet. Die Landeshauptstadt München ist mit mehr als 43.000 Beschäftigten die größte kommunale Arbeitgeberin in Deutschland. Die Stadtverwaltung bietet sehr gute Übernahmechancen, vielfältige Aufgabengebiete und erstattet zum Beispiel für Nachwuchskräfte das Deutschlandticket Job in voller Höhe. Bei der Stadt gibt es vielseitige Einsatzmöglichkeiten und Arbeitsmodelle, die zum Leben passen. Weitere Informationen zu Jobs und Karriere, Ausbildung und Studium bei der Landeshauptstadt München gibt es unter www.muenchen-unser-kindl.de.