Glanzlicht für München Mitte: Lichtinstallation bringt „The Stack“ zum Strahlen

Gemeinsames Kunstprojekt von AXA IM Alts und ACCUMULATA, in Kooperation mit dem Munich Art District (MAD)

Spektakuläre Fassaden- und Kranbeleuchtung schafft neue Aufenthaltsqualität in den Abendstunden

Umsetzung durch den Münchner Spezialisten für Lichtinszenierung WE ARE VIDEO während der Wintermonate 2024/2025

Ein leuchtendes Zeichen für die positive Transformation der Ludwigsvorstadt: Von Dezember bis März hat eine spektakuläre Lichtinstallation am Holz-Hybrid-Projekt „The Stack“ unter dem Namen „Frau Goethe strahlt” die Goethe- und Schwanthalerstraße in einen attraktiven Begegnungsort auch nach Einbruch der Dunkelheit verwandelt. Durch dynamische Lichtprojektionen auf der Gebäudefassade und einem kunstvoll illuminierten Baukran schufen die Initiatoren AXA IM Alts und ACCUMULATA gemeinsam mit dem Munich Art District (MAD) einen neuen Anziehungspunkt für Anwohner und Passanten. Das Gemeinschaftsprojekt, unterstützt durch den Verein Südliches Bahnhofsviertel e.V., den Thea Kulturklub sowie das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, zeigt beispielhaft, wie Bauprojekte bereits während der Entstehungsphase positiv zur Stadtentwicklung beitragen können.

Ziel der Aktion war es, durch Lichtkunst den öffentlichen Raum in den Abendstunden zu beleben. Die künstlerische Inszenierung schafft nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern trägt gleichzeitig zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität und des subjektiven Sicherheitsempfindens im Viertel bei. Mit einem einmaligen Lichtkonzept am Baukran und Projektionen an der Fassade wurde darüber hinaus die Baustelle selbst als lebendiges Element in das entstehende Quartier rund um den Bahnhof inszeniert und erlebbar gemacht. Die Videoprojektionen an der noch verhüllten Gebäudefassade mit hohen Kontrasten und fließende Formen waren eine Entwicklung des auf Lichtkunst spezialisierten Kollektivs WE ARE VIDEO. Die Baustelle wurde so in ein sichtbares Lichtkunstobjekt verwandelt, das nicht nur die Architektur des Projektes in Szene setzt, sondern auch die Transformation des Stadtviertels visuell untermalte und für die Öffentlichkeit zugänglich war. Verschiedene Sequenzen, die von einem Hochleistungsprojektor auf die provisorische Fassade des Bauprojektes projiziert wurden, ergaben im Zusammenspiel mit der Baukranbeleuchtung dynamische Lichteffekte und eine farbenfrohe Gesamtinszenierung der Baustelle entlang der Goethe- und Schwanthaler Straße.

Ergänzend zur Lichtkunstinstallation wurde bereits im Dezember ein integratives Kunstwerk an den Baucontainern von „The Stack“ enthüllt, das in Zusammenarbeit mit dem Münchner Verein Gemeinsam Leben Lernen e.V. (GLL) und dem MAD unter der Leitung der Künstlerin Leni Burger entstand.

„Unser Konzept für diese Lichtinstallation war, Kunst in den urbanen Raum zu bringen und direkt in den Alltag von Menschen zu integrieren. Wir wollten Passanten zum Innehalten und Verweilen anregen und der Kunst im öffentlichen Raum mehr Bedeutung geben. Die Projektionen und Kranbeleuchtung haben das Viertel im Winter als farbenfroher Blickfang belebt und wurden von der Nachbarschaft sehr gut aufgenommen. Während die Lichtinstallationen nur bis Ende März zu sehen waren, bleibt uns das integrative Kunstwerk am Bauzaun auch während der kommenden Frühlingsmonate erhalten,“ so Konstantin Hähndel, Geschäftsführer des Munich Art District (MAD).

„Wir wollen mit unserem Projekt ”The Stack” auch bereits während der Bauphase einen positiven Beitrag für das Viertel München Mitte, seine Geschäfte, Anwohner und Passanten leisten. Mit Kunst- und Lichtprojekten schaffen wir Begegnungsräume, die allen zugutekommen – den ansässigen Geschäften, Anwohnern und Passanten gleichermaßen. Solche Initiativen machen die Transformation des Viertels sichtbar, erlebbar und zeigen, wie moderne Architektur urbane Räume neu definieren kann“, so Sophia Hahn Kaufmännische Projektleitung von „The Stack“, ACCUMULATA.

„The Stack”, dessen Rohbauphase bereits abgeschlossen ist, wird als herausragendes Bauprojekt nach einem Entwurf des Architekturbüros Wilmotte & Associés Architectes aus Paris entwickelt. Der Gebäudekomplex wird voraussichtlich Ende 2025 / Anfang 2026 fertiggestellt sein. Dank des Mixed-Use-Konzepts entstehen neben state-of-the-art Office-Mietflächen auch attraktive Retail- und Gastronomieangebote, die ebenso nach Fertigstellung des Projektes einen breiten Raum für Austausch und gemeinschaftliches Erleben schaffen werden – für Mieter, Besucher und Anwohner gleichermaßen.