Gleisbauarbeiten bei der Tram in Schwabing teilweise beendet – Linie 27 wieder in Betrieb

Die Gleisbauarbeiten am Kurfürstenplatz werden pünktlich abgeschlossen: Am Montag, 4. Dezember 2023, nimmt die Linie 27 wieder ihren regulären Betrieb auf. Gleichzeitig fahren die Linien 12 und 28 wieder zwischen Romanplatz bzw. Sendlinger Tor und Kurfürstenplatz.

Gesperrt bleiben wegen der weiterhin andauernden Arbeiten am Scheidplatz der Abschnitt Kurfürstenplatz – Scheidplatz der Linien 12 und 28 sowie die Linie 23. Diese Strecken können voraussichtlich am Samstag, 23. Dezember, wieder in Betrieb gehen. Bis dahin verkehren hier Ersatzbusse.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) informiert ihre Fahrgäste außerdem mit Aushängen, Tickertexten und Durchsagen über die Änderungen. Infos zum Betrieb und Verbindungsauskünfte gibt es auf mvg.de sowie in der App MVGO.