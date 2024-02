Gleissperrung wegen Pkw im Gleisbereich

München / Fürstenfeldbruck – Am Mittwochmorgen (28. Februar) musste am S-Bahnhaltepunkt Puchheim ein Gleis gesperrt werden, nachdem eine 81-jährige Fahrzeuglenkerin ihren Pkw an einem Parkplatz „ins Gleis gesetzt“ hatte.

Gegen 08:25 Uhr erhielt die Bundespolizei die Information, dass am S-Bahnhaltepunkt Puchheim, Landkreis Fürstenfeldbruck, ein Personenkraftwagen ins Gleis ragt.

Vor Ort konnte eine 81-jährige Deutsche angetroffen werden, die sich als verantwortliche Fahrzeuglenkerin eines VW-Kleinwagens zu erkennen gab. Nach ersten Ermittlungen dürfte sie beim Parken des Automatikfahrzeugs Gas- und Bremspedal verwechselt haben und deswegen von dem an-grenzenden Parkplatz in den Gleisbereich gefahren sein. Eine Bahn war zu diesem Zeitpunkt nicht im Gefahrenbereich unterwegs. Die Feuerwehr barg das Fahrzeug. Der Gleiskörper war nicht beschädigt. Die Behinderungen im Bahnverkehr hielten sich aufgrund rund halbstündiger Gleissperrung in Grenzen. Die Fahrzeuglenkerin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck blieb unverletzt.

Aufgrund des Vorfall ermittelt die Bundespolizei wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.