Glühwein, Beats & Alpenfeeling – der ALPENWAHN am Pschorr

Der ALPENWAHN beim Pschorr gilt längst als einer der frechsten und stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte am Münchner Viktualienmarkt. Wer hier vorbeischaut, merkt schnell: Dieser Markt tickt anders. Statt beschaulicher Weihnachtslieder gibt es Pop, Rock und Lounge-Sound, der bis eine Stunde vor Mitternacht für ausgelassene Stimmung sorgt. Vom 13. November bis 1. Januar werden die Besucher täglich mit hausgemachtem Qualitätsglühwein, Heißkalten Shots, deftigen Grillspezialitäten und süßen Schmankerln verwöhnt. Besonders beliebt sind dabei auch die Bratwurst und die saftigen Burger vom Murnau-Werdenfelser Rind – regional, hochwertig und geschmacklich ein echtes Highlight.

Besonders ins Auge fallen die überdimensionalen Skulpturen und fabelhaften Kunstwerke, die dem ALPENWAHN seinen unverwechselbaren Charakter verleihen. Hinter dem Markt stehen die beiden Macher Michael Ludewig und Alen Rizvic, die großen Wert auf Qualität und Handwerk legen. Ihr Glühwein wird täglich frisch aus venezianischem Wein und selbst gemachtem Gewürzsirup zubereitet, was ihn zu einem echten Publikumsmagneten macht. Ebenso beliebt ist der heiß servierte Apfelstrudelschnaps, der längst Kultstatus erreicht hat.

Ein weiterer Hotspot ist das Standl das mit seinen kreativen Crêpe-Variationen überrascht. Unter dem überdachten Bereich mit Stehtischen treffen sich Freundesgruppen, Kolleginnen und Familien, um gemeinsam anzustoßen, bevor es weiter ins Pschorr geht. Viele Stammgäste haben längst ihre eigene Tradition entwickelt: Erst ein Glühwein und ein Schmankerl am ALPENWAHN, dann rein ins Wirtshaus – oder umgekehrt.

So hat sich der ALPENWAHN zu einem festen Treffpunkt für alle entwickelt, die die Adventszeit lieber ausgelassen als brav feiern. Hier wird geschlemmt, gelacht und angestoßen – mitten im Herzen von München.

13. Nov bis 1. Jan täglich geöffnet

Mo – DO 16 – 23 Uhr & Fr 14 – 23 Uhr

Sa 12 – 23 Uhr & So 13 – 21 Uhr

(24. – 26.12. geschlossen)