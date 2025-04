„Go!Family Proberadeln“: Fahrräder für den Familienalltag testen

Wer auf der Suche nach dem passenden Fahrrad für die Familie ist, kann am kommenden Mittwoch, 30. April, beim „Go!Family Proberadeln“ des Mobilitätsreferats die unterschiedlichsten Modelle für den Kindertransport testen. Interessierte können eine breite Vielfalt an Fahrrädern ausprobieren, die – je nach Zubehör – bereits für Babys nutzbar sind: E-Bikes mit Kinderanhänger, Longtails, zwei- oder dreirädrige Lastenräder oder Fahrräder mit Kindersitz.

Außerdem stehen diesmal zusätzlich zwei Modelle für ungeübte oder mobilitätseingeschränkte Personen zum Ausprobieren zur Verfügung: zum einen Laufräder für Erwachsene, zum anderen ein sogenanntes „Rolli-Rad“, mit dem ein Rollstuhl samt Beifahrer*in transportiert werden kann. Das „Go!Familiy Proberadeln“ ist kostenfrei und ohne Anmeldung. Es findet im Rahmen des Abschlussfests für das Boxen-Suchspiel „kreuz&quer“ des Mobilitätsreferats von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Evangelisch-Lutherischen Versöhnungskirche in der Hugo-Wolf-Straße 18 in München-Harthof statt. Wer Fahrräder testen möchte, sollte bitte Fahrradhelme für alle Test-Radler*innen mitbringen.

Unterstützt wird das Proberadeln von „Go!Family“ Fahrrad-Partner*innen sowie dem Freien Lastenradl e.V.; in Kooperation mit re:think, der Projektkampagne des Referats für Klima- und Umweltschutz.

Weitere Infos zu „Go!Family“ finden sich unter http://www.muenchenunterwegs.de/gofamily/proberadeln.