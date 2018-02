Goitzsche Front auch in den Charts an vorderster Front

23.02.2018. – Bitterfeld statt Bondage-Welt: In den Offiziellen Deutschen Album-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, übernimmt die Rockband Goitzsche Front („Deines Glückes Schmied“) den Goldplatz vom Soundtrack des Erotik-Streifens „Fifty Shades Of Grey: Befreite Lust” (jetzt auf vier). Es ist das erste Mal, dass das Quartett aus Sachsen-Anhalt die Spitze erreicht – und das zweite Mal überhaupt, dass es die Hitliste entert. 2016 errichteten Pascal Bock & Co. ihr „Mo[nu]ment“ noch an 16. Stelle.

Obwohl er im Rennen um die Krone knapp unterliegt, kann sich Lukas Rieger trotzdem freuen. Der 18-jährige Popsänger knackt mit seinem „Code“ die zweite Position und schneidet damit zwei Plätze besser ab als beim Vorgänger „Compass“. Ab nächster Woche ist der ehemalige „The Voice Kids“-Teilnehmer wieder auf Tour.

Der Karlsruher Rapper Haze befördert „Die Zwielicht LP“ auf Rang drei ans Tageslicht. Damit startet er noch vor Dance-Überflieger Felix Jaehn, der sein Debütwerk „I“ auf fünf abstellt.

Im Single-Ranking verbessert sich die am Mittwoch mit zwei „Brit Awards“ ausgezeichnete Dua Lipa von 29 auf 25 („IDGAF“) und rangiert mit „New Rules“ zusätzlich auf 50. Einfach „Magisch“ ist der höchste Neuzugang Olexesh, der gemeinsam mit Edin an 23. Stelle auf sein kommendes Album „Rolexesh“ aufmerksam macht.

Ganz oben steht eine frischgebackene Nummer eins, und zwar der „Fifty Shades of Grey 3“-Titeltrack „For You“ von Liam Payne & Rita Ora. Silber holt Bausa („Was du Liebe nennst“); Bronze geht an Drake („God’s Plan“).

Die Offiziellen Deutschen Single-Charts präsentiert VIVA jeden Freitag mit Live-Gästen um 17 Uhr in der „VIVA Top 100“-Show auf Facebook. Ab 18 Uhr werden die kompletten Top 100 der Single- und Album-Charts auf www.viva.tv veröffentlicht. Sonntags zwischen 12 und 14 Uhr zeigt VIVA die „VIVA Top 100“-Show im TV.

