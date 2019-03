Gong 96.3 weiter auf Erfolgskurs in München

Heute ist in Frankfurt die sogenannte Mediaanalyse veröffentlicht worden. In der anonymen Telefon-Umfrage wird von mehreren unabhängigen Marktforschungsinstituten zweimal im Jahr ermittelt, wann und wie lange Menschen in ganz Deutschland Radio hören.

Die Zahlen sind beeindruckend: Radio hören ist in Deutschland weiterhin unglaublich beliebt. Über 4 Stunden am Tag hört der durchschnittliche Deutsche Radio.

In München und der Region hören ganz besonders viele Menschen Gong 96.3. Laut der Studie schalten innerhalb von 4 Wochen über 1 Million Menschen den Sender ein. Jede Stunde sind es im Durschnitt 68.000 – damit ist Gong 96.3 wieder auf Platz 1 der Münchner Radiosender. Nur das Oldie-Programm von Radio Arabella erreicht noch diesen Wert. Bei den Hörern unter 50 Jahren liegt Gong 96.3 aber auch hier mit deutlichem Abstand vorne. Außerdem ist die Mike Thiel Show von Gong 96.3 mit ganz großem Abstand die meistgehörte Münchner Morgensendung.

Gong 96.3 Programmgeschäftsführer Johannes Ott: „Wir setzen nicht nur Maßstäbe bei der Programm-Qualität, sondern auch bei der Quantität. Das Team hat es ja geschafft zweimal hintereinander den Deutschen Radiopreis zu gewinnen – und gutes Programm wirkt sich nachhaltig eben auch auf die Einschaltquoten aus. Ich freue mich sehr, dass uns so viele Münchnerinnen und Münchner jeden Tag einschalten!“