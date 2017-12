Good Morning Vietnam – Hellabrunner Mandrill-Gruppe nach Vietnam gezogen

Die Hellabrunner Mandrill-Gruppe ist Ende letzter Woche von München nach Vietnam gezogen. Damit gibt es in Hellabrunn zukünftig mehr Platz für die Zuchtgruppe der hochbedrohten und eng mit den Mandrills verwandten Drills.

Die Harems-Gruppe um Mandrill-Mann Jo ist am Donnerstagmorgen, 14.12.17, zum Frankfurter Flughafen gebracht worden, von wo aus sie gegen Mittag mit einem Direktflug nach Ho-Chi-Minh-Stadt aufgebrochen sind. Nach einer längeren Reise sind die sechs Tiere gut in ihrer neuen Heimat, dem Zoo VinPearl Safari, angekommen. Der Zoo liegt auf der Tropeninsel Phú Quoc vor der Küste Vietnams im Golf von Thailand.

Seit 2016 gibt es für Mandrills einen Global Species Management Plan (GSMP), der die Bemühungen zur Erhaltung der Art in den Zoos auf allen Kontinenten sowie in der Natur vereint. In diesem Zuge wird die VinPearl Safari, obwohl nicht in Europa gelegen, in Zukunft Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) für Mandrills sein. Der Umzug nach Vietnam erfolgte auf Empfehlung des zuständigen EEP-Koordinators.

Mandrills kommen ursprünglich aus Westafrika und leben vorzugsweise auf Waldböden. Durch die Rodung der Regenwälder wird ihr Lebensraum immer weiter eingeschränkt. Zudem sind Mandrills aufgrund ihrer Körpergröße eine lohnende und daher beliebte Beute bei Jägern. Dies führt dazu, dass der Mandrill laut IUCN (International Union for Conservation of Nature) mittlerweile als gefährdet eingestuft ist.

Die Abgabe nach Vietnam erfolgte, weil Hellabrunn mehr Platz für die eng verwandten Drills schaffen möchte, für die der Tierpark das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) und das Internationale Zuchtbuch (ISB) verantwortet. Bisher lebten die beiden Primatenarten in direkter Nachbarschaft im Orang-Utan-Haus. Die beiden Anlagen werden zukünftig zusammengelegt, sodass den Drills dann über 250m² Innen- und Außenanlagen zur Verfügung stehen. Die bisherige Mandrill-Außenanlage wird außerdem im kommenden Frühjahr umgebaut.