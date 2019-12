Google Jahresrückblick enthüllt die Top-Themen 2019

Suchbegriffe des Jahres: Rebecca Reusch und Notre Dame

Persönlichkeiten des Jahres: Greta Thunberg und Evelyn Burdecki

Film des Jahres: Joker

Fragen des Jahres: „Was ist Artikel 13?” und “Wie geht Floss Dance?”

Globaler Suchbegriff des Jahres: India vs South Africa

Webseite zum Jahresrückblick unter google.de/2019

Der Rückblick auf 2019 zeigt: Es war ein bewegendes Jahr. Sportlich ging es bei der Handball-WM und Frauen Fußballweltmeisterschaft hoch her, es herrschte weltweite Erschütterung über die Zerstörung von Notre Dame durch ein Feuer, und Millionen Menschen haben ein neues Europaparlament gewählt. Bevor 2020 anbricht, blickt Google mit dem Google Jahresrückblick zurück und enthüllt die aufsteigenden Suchbegriffe* und Fragen aus 2019 in neun Kategorien.

Suchbegriffe

Nachdem zwei Jahre in Folge Fußball den ersten Platz der Suchbegriffe des Jahres in Deutschland belegt hat (2017: WM-Auslosung, 2018: WM), ist es dieses Jahr das Schicksal um Rebecca Reusch. Ihr Verschwinden beschäftigt ganz Deutschland über das Jahr hinweg. Auf Platz 2 folgt Notre Dame, die historische römisch-katholische Kirche in Paris, die im April durch ein Feuer zum Großteil zerstört wurde. Den dritten Platz kann die Handball-WM für sich beanspruchen, die das Team aus Dänemark im Januar diesen Jahres für sich entscheiden konnte.

Rebecca Reusch Notre Dame Handball-WM Karl Lagerfeld Julen Europawahl Frauen-WM 30 Jahre Mauerfall Thomas Cook Greta Thunberg

Persönlichkeiten

Kaum eine Person hat das Jahr so sehr geprägt wie Greta Thunberg. Die 16-jährige Schwedin hat mit Fridays For Future Menschen weltweit bewegt, für den Klimaschutz einzutreten. Mit dem Suchinteresse an ihrer Person ist sie auf Platz 1 der Liste der Persönlichkeiten mit dem stärksten Anstieg 2019 gelandet. Auf den Fersen ist ihr Evelyn Burdecki, Gewinnerin des Dschungelcamps 2019. Mit zahlreichen Songs begeisterte die deutsche Sängerin Alice Merton ihre Fans dieses Jahr und sichert sich Platz 3, noch vor zwei weiteren Dschungelcamp-Teilnehmern: Peter Orloff und Bastian Yotta.

Greta Thunberg Evelyn Burdecki Alice Merton Peter Orloff Bastian Yotta Luke Mockridge Leila Lowfire Chris Töpperwien Saskia Esken Doreen Dietel

Politische Schlagzeilen

2019 hat einige politische Themen hervorgebracht – von Landtagswahlen bis hin zu Fridays For Future. Angeführt wird die Liste von der Europawahl, die im Mai dieses Jahres Millionen von Menschen zur Wahlurne gebeten hat. Nur kurze Zeit vorher beherrschte Artikel 13 die Schlagzeilen und das Suchinteresse daran war so groß, dass er auf Platz 2 der politischen Schlagzeilen 2019 landet. Der dritte und vierte Platz erinnern an die tragischen Anschläge in Sri Lanka und Halle. Der Beschluss der neuen Grundrente komplettiert die Top 5.

Europawahl Artikel 13 Sri Lanka Halle Grundrente Wahl Sachsen Wahl Thüringen Strache Fridays for Future Volksbegehren Artenvielfalt

Sportler

Deutschland ist eine Fußballnation. Das spiegelt sich auch in der Liste der Sportler mit dem größten Anstieg im Suchinteresse wieder: sieben der zehn Plätze werden von Profi-Fußballspielern und Profi-Fußballspielerinnen belegt.

Leroy Sane Neymar Coutinho Andrej Mangold Sandra Kiriasis Jatta Alex Morgan Nico Schulz Emanuel Buchmann Falcao

Filme

Unter den Top-Aufsteigern der Filme 2019 belegt ein hoch gelobter Filme den ersten Platz: “Joker”, dicht gefolgt von “Avengers Endgame”. Mit “Das perfekte Geheimnis” findet sich eine deutsche Produktion auf Platz 3.

Joker Avengers Endgame Das perfekte Geheimnis The Irishman Captain Marvel After Passion Once Upon a Time in Hollywood Fast and Furious 8 Aquaman ES 2

Abschiede

2019 sind bedeutende Persönlichkeiten aus Mode, Sport und Entertainment verstorben. Der Tod von Karl Lagerfeld hat international für Aufsehen gesorgt, und auch die Deutschen haben verstärkt nach der Modelegende gesucht.

Karl Lagerfeld Lisa Martinek Ingo Kantorek Niki Lauda Cameron Boyce Costa Cordalis Luke Perry Hannelore Elsner Rudi Assauer Karel Gott

„Was ist Artikel 13?” – Die Fragen des Jahres 2019

Neben einzelnen Begriffen oder Namen geben Menschen in die Google-Suche auch ganze Fragen ein. So landet bei den Was-Fragen „Was ist Artikel 13?“ ganz vorn – ein Thema, das kurz vor der Europawahl viele Schlagzeilen machte. Politisch ist auch Platz 2 der Liste: Die Frage nach “Was ist Brexit?” beschäftigt immer noch viele deutsche Nutzer.

Ein Trend aus sozialen Netzwerken und dem Computerspiel Fortnite hat es auf Platz 1 der “Wie”-Fragen geschafft: Zahlreiche Nutzer in Deutschland wollten wissen, wie der so genannte Floss Dance geht. Im November hat die deutsche Regierung die Grundrente beschlossen, die ab Januar 2021 in Kraft treten soll. Als Reaktion auf diesen Beschluss wurde die Frage “Grundrente wie hoch?” von deutschen Nutzern vermehrt gestellt und belegt den zweiten Platz der aufsteigenden Wie-Fragen 2019. Platz 3 geht an die royale Familie mit der Frage “Wie heißt das Baby von Prinz Harry?”.

Nachdem 2018 der 31. Oktober als Feiertag zusätzlich in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein beschlossen wurde, waren sich viele Nutzer dieses Jahr noch unsicher, in welchen Bundesländern nun Feiertag ist. Und so führt die Frage “31.10. Feiertag wo?” die Liste der aufsteigenden Wo-Fragen an. Auf dem zweiten Platz spiegelt sich die Schlagzeile des Jahres, Rebecca Reusch, wieder, denn zahlreiche Menschen fragten in der Google-Suche “Wo ist Rebecca Reusch?”. Die Top 3 werden von einer medizinischen Frage komplettiert und zwar “Blinddarm Schmerzen wo?”.

Was-Fragen

Was ist Artikel 13? Was ist Brexit? Was bedeutet Kappa? Was ist eine Geisha? Was ist Area 51? Was heißt SUV? Was kostet ein Eurofighter? Was ist Antisemitismus? Was essen bei Hitze? Was ist ein Escape Room?

Wo-Fragen

31.10. Feiertag wo? Wo ist Rebecca? Blinddarm Schmerzen wo? Wo liegt Sri Lanka? Wo liegt Doha? Wo wachsen Steinpilze? EM 2020 wo? Wo ist Greta zur Zeit? Wo ist mein Wahllokal? Wo läuft Game of Thrones?

Wie-Fragen

Wie geht Floss Dance? Grundrente wie hoch? Wie heißt das Baby von Prinz Harry? Wie unterschreibt die Queen? Wie alt ist Mero? Wie geht es Harald von den Wollnys? Wie funktioniert die Europawahl? Wie lange geht ein Handballspiel? Wie alt ist Notre Dame? Wie lange lebt eine Biene?

Globale Suchtrends ‒ danach suchte die Welt

In diesem Jahr liegt in den weltweiten Google-Such-Trends des Jahres „India vs South Africa“ an der Spitze. Der im Juli verstorbene US-amerikanischer Schauspieler und Kinderdarsteller Cameron Boyce belegt Platz 2, gefolgt von der Copa America, dem südamerikanischen Pendant zur Fußball-Europameisterschaft.

Globale Schlagzeilen

India vs South Africa Cameron Boyce Copa America Bangladesh vs India iPhone 11 Game of Thrones Avengers: Endgame Joker Notre Dame ICC Cricket World Cup

Isabelle Sonnenfeld, Leiterin Google News Lab: „Wir veröffentlichen heute zum 19. Mal die Listen der trending Suchbegriffe des Jahres, die in über 70 Ländern erscheinen. Und auch dieses Jahr eröffnen sie erneut einen umfassenden Rückblick auf die zahlreichen Ergebnisse und Persönlichkeiten, die 2019 geprägt haben. In Deutschland haben vor allem tragische Ereignisse, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, die Katastrophe von Notre Dame und der Tod von Ikonen wie Karl Lagerfeld die Suchen geprägt. Aber auch die trending Fragen rund um Artikel 13 und Brexit zeigen, dass deutsche Nutzer sich sehr für politische Ereignisse nicht nur in Deutschland, sondern international interessieren.”

Alle Listen für Deutschland und die Welt sind abrufbar unter google.de/2019.

*Was sind die Google Trends?

Google ermittelt die Trends des Jahres durch die Auswertung von Milliarden Suchanfragen, die Nutzer im Laufe des Jahres getätigt haben. Zusätzlich zu den Jahrestrends mit den Höhepunkten des Jahres 2019 können wir mit unseren Tools weitere Einblicke in globale, regionale, aktuelle und vergangene Suchtrends geben. Dabei können unsere Tools nie dazu verwendet werden, individuelle Nutzer und deren Interessen zu identifizieren; sie basieren auf anonymisierten, aggregierten Daten, die erfassen, wie oft bestimmte Begriffe im Zeitablauf gesucht wurden.

Alle hier veröffentlichten Listen sind „trending searches“, also die am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe des Jahres. Dies sind Begriffe, bei denen die betreffenden Suchanfragen 2019 für eine anhaltende Phase einen besonders starken Anstieg im Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben. Diese aufsteigenden Begriffe werden dann nach dem Suchinteresse in der jeweiligen Phase absteigend sortiert.