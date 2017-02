Die 10 meistgesuchten Geschenke in Verbindung mit dem Valentinstag in den letzten 7 Tagen in Deutschland:

Fotogeschenke Schlüsselanhänger mit Gravur Liebesschloss Blumen verschicken Schlüsselanhänger mit Foto Valentinstag Geschenk Box Kinderriegel Liebespost My M&Ms Armband mit Gravur Kissen bedrucken

Die 10 meistgesuchten Blumen/Blumenarten in Verbindung mit dem Valentinstag in den letzten 12 Monaten in Deutschland:

Rote Rosen Tulpen Pfingstrosen Schwarze Rose Goldene Rose Orchideen Weiße Rosen Lilien Blaue Rosen Red Naomi

Die 10 meistgestellten Fragen zum Valentinstag in den letzten 12 Monaten in Deutschland:

Wann ist Valentinstag? Was ist Valentinstag? Was kann man am Valentinstag machen? Was schenkt man zum Valentinstag? Wer hat den Valentinstag erfunden? Warum gibt es den Valentinstag? Was sagt man zum Valentinstag? Ist heute Valentinstag? Ist Valentinstag immer am 14 Februar? Ist Valentinstag ein gesetzlicher Feiertag?

Die 10 meistgestellten Fragen zu Blumen in Verbindung mit dem Valentinstag in den letzten 12 Monaten in Deutschland:

Wie viele Rosen zum Valentinstag? Was kosten Rosen am Valentinstag? Wer liefert noch am Valentinstag Blumen? Ist der Valentinstag eine Erfindung von Blumenläden? Wo kann ich Rosenblüten kaufen? Warum schenkt man Blumen zum Valentinstag? Was für Blumen sollte man am Valentinstag verschenken? Wie lange Rosenblätter trocknen? Was bedeuten Tulpen? Was bedeuten gelbe Rosen?

Zudem hat Google in einer Infografik sowohl das Such- als auch Konsumverhalten der Deutschen rund um den diesjährigen Valentinstag dargestellt: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/de-de/infographic/valentinstag-37-prozent-machen-ihren-partnern-ein-geschenk/. Beispielsweise sind „herzförmige Spiegeleier“ der am schnellsten angestiegene Suchbegriff in den letzten zwei Wochen.