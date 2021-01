Gräfelfing: Betrunkener Autofahrer greift Polizeibeamte an

Am Samstag, 02.01.2021, gegen 12:15 Uhr, hielten Beamte der Polizeiinspektion 46

(Planegg) in der Bahnhofstraße in Gräfelfing einen Seat Pkw an, der von einem deutlich

alkoholisierten 59-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München gefahren wurde.

Der Pkw-Fahrer verweigerte einen freiwilligen Atemalkoholtest und sollte deshalb zur

Blutentnahme gebracht werden. Dabei trat er in Richtung der eingesetzten Beamten und

traf einen, der dadurch Schmerzen verspürte. Der Beamte ist weiterhin dienstfähig. Des

Weiteren wurden die Polizeibeamten mit sittlich herabwürdigenden Äußerungen beleidigt.

Nach der Blutentnahme wurde der 59-Jährige wieder entlassen. Sein Führerschein wurde

sichergestellt und er wurde wegen einer Trunkenheit im Straßenverkehr, eines tätlichen

Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, eines Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte,

einer Beleidigung und einer Körperverletzung angezeigt