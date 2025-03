Graffiti mit Fußballbezug – Polizei nimmt mehrere Tatverdächtige fest – Stadtgebiet München

Seit Dezember 2024 kam es im Stadtgebiet München zu zahlreichen Fällen von Graffitis und Schmierschriften mit Fußballbezug. In diesem Zusammenhang wurden Objekte wie Lärm- und Sichtschutzwände, Brücken, Unterführungen und Verteilerkästen besprüht.

Es wurden zuletzt u.a. über 80 Schadensmeldungen mit besprühten Schilderbrücken, Autobahnbrücken und Lärmschutzwänden rund um die Allianz Arena zur Anzeige gebracht. Die Tatorte erstrecken sich über das gesamte Stadtgebiet mit punktuellen Schwerpunkten an öffentlichkeitswirksamen Örtlichkeiten im Bereich der Spielstätten, z.B. Schilderbrücken der Autobahnen. Hierbei handelt es sich fast ausschließlich um Schriftzüge mit Fußballbezug.

Aufgrund des merklichen Anstiegs dieser Taten wurden verstärkte Bestreifungen durch Einsatzkräfte der Münchner Polizei an den relevanten Örtlichkeiten durchgeführt, welche zu mehreren Festnahmen führten. Es kam hier in fünf Fällen zu Festnahmen von insgesamt 15 Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um Männer im Alter von 15 bis 22 Jahren (mit Wohnsitzen in München, Bayern und vereinzelt auch überregional).

Auch am Sonntag, 23.02.2025, gegen 23:20 Uhr, verständigte ein Passant den Polizeinotruf darüber, dass in der Georg-von-Mayr-Straße im Stadtteil Am Hart mehrere Personen Graffiti an eine Hauswand sprühten. Die Personen flüchteten im Anschluss in zwei Pkw. Diese konnten von den hinzugerufenen Streifen im Bereich der Knorrstraße angehalten und festgenommen werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um neun Männer im Alter von 19 bis 24 Jahren (alle mit Wohnsitzen in München).

Die Tatverdächtigen wurden in allen Fällen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Sie werden wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 23.