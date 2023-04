Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt – Bundespolizei fasst „Schmierfink“ im Gleisbereich

Sonntagnachmittag (2. April) besprühte ein 29-Jähriger eine Lärmschutzwand im Bereich des Laimer Gleisdreiecks. Der Triebfahrzeugführer einer vorbeifahrenden S-Bahn sah den Mann und alarmierte die Polizei.

Gegen 16:30 Uhr besprühte der Ungar die Lärmschutzwand auf einer Fläche von ca. 12 m². Ein 62-jähriger Triebfahrzeugführer einer S-Bahn erkannte die Situation und meldete den Sprayer. Eine Streife der Bundespolizei sowie ein Hubschrauber der Bundespolizeifliegerstaffel Oberschleißheim begaben sich daraufhin zum Gleisdreieck. Zunächst versuchte der Tatverdächtige zu fliehen, konnte jedoch mit Hilfe des Hubschraubers durch die Beamten am Boden fußläufig verfolgt und unweit des Tatortes festgenommen werden. Die Beamten konnten am Tatort zahlreiche Beweise, darunter die mutmaßlich verwendeten Spraydosen sicherstellen. Da der Ungar über keinen Wohnsitz in Deutschland verfügt, ordnete die Staatsanwaltschaft die Zahlung einer Sicherheitsleistung an. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann auf freien Fuß gesetzt werden.

Durch die Besprühung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Weiterhin kam es aufgrund des Einsatzes zu einer kurzfristigen Gleissperrung, welche jedoch nur geringfügige bahnbetriebliche Auswirkungen entfaltete. Gegen den 29-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.