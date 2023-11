Graffitisprayer geschnappt – Bundespolizei mit Kombination Luft- und Bodenfahndung erfolgreich

Bundespolizei mit Kombination Luft- und Bodenfahndung erfolgreich München / Grafing – Ein 35-Jähriger, gegen den der Verdacht besteht, dass er Donnerstagmittag (2. November) im Grafinger Bahnhof eine S-Bahn besprühte, konnte von der Bundespolizei – nach Hinweis eines Triebfahrzeugführers – auf frischer Tat festgenommen werden.

Gegen 10:15 Uhr meldete ein Triebfahrzeugführer einer S-Bahn eine verdächtige Person, die in Grafing Bahnhof, Landkreis Ebersberg, Graffiti sprüht. Der DB-Mitarbeiter hielt seinen Zug kurz an und beobachtete den „Künstler“ bei der strafrechtlich relevanten Tat.

Kurz bevor informierte Streifen der Bundespolizei sowie ein Helikopter der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim die Örtlichkeit der Abstellanlage erreichten, entfernte sich der mutmaßliche Sprayer durch ein Wald-stück in die benachbarte Ortschaft Taglaching, Gemeinde Glonn. Dank des Hubschraubers konnte der 35-jährige Deutsche aus der Luft erkannt und zunächst verfolgt werden, bevor er in einem Gebäude verschwand. Anhand der Personenbeschreibung wurde ein 35-jähriger Deutscher von einer „Bodenstreife“ in einem Hofladen kontrolliert. Dieser hatte frische Farbanhaftungen an der Kleidung, zudem trug er einen – wie von den Piloten gemeldeten, auffälligen roten Rucksack.

Sein gesamtes Erscheinungsbild widersprach den Angaben, dass er einkaufen wollte. Er wurde von der Bundespolizei vorläufig festgenommen.

Ermittlungen ergaben, dass der Giesinger eine S-Bahnfläche von rund 15 m² besprüht hatte (Sachschaden circa 750 Euro). Aufgrund der gesprayten Graffito (tags) werden nunmehr Nachermittlungen, auch beim Polizeipräsidium München (K23) geführt, da sich der Verdacht ergab, dass der 35-Jährige für weitere Straftaten in und um München in Frage kommen könnte.

Für die Bundespolizei zeigt der erfolgreiche Einsatz einmal mehr, dass sich die Zusammenarbeit aus Luftüberwachung und Bodenstreifen sehr bewährt und hier letztlich zur Ergreifung des Tatverdächtigen führte. Gegen den 35-Jährigen wird wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung ermittelt.

Erst am 26. Oktober waren am Bahnhof Erding drei Graffitisprayer auf frischer Tat erkannt und vorläufig festgenommen worden.