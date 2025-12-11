Grammel im Hofbräuhaus: Einstimmen auf die Show in der Olympiahalle

Sascha Grammel, Bauchredner, Puppenspieler und Publikumsliebling, hat in München schon mehrmals für volle Häuser gesorgt – vor allem im stets ausverkauften Circus Krone. Aber im legendären Hofbräuhaus war er noch nie! Bis jetzt.

Zwischen Bierkrügen und bayerischer Folklore gab’s für den Comedian tatsächlich eine Premiere. Warum erst jetzt? Grammel sagt’s ehrlich: „Zeitfaktor!“ Obwohl sogar sein Onkel in München wohnt, bleibt im Tourtrubel selten Luft für touristische Abenteuer. Gute Vorsätze, schlechte Umsetzung – kennen wir alle.

Im Hofbräuhaus den Aloysius, den „Münchner im Himmel“ hoch oben an der Decke begrüßen, Weißwürst genießen (den süßen Senf schmiert er quer über die Wursthälften. Okay, warum nicht mal so – wird sich der Aloysius wohl denken) und mit den Wirtshaus-Musikanten ein Ständchen spielen- ein vergnüglicher Besuch in der Schwemme. Schade, dass Josie, Frederic und sein restlicher Puppenzoo nicht mitgekommen sind. Die waren nämlich schon in Nürnberg, wo Sascha abends den nächsten Auftritt hatte. Genau deshalb hat der Berliner sicherheitshalber lieber keine Maß Bier bestellt…

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Dass Grammel so viel weiß-blaues Lokalkolorit auf sich wirken liess, hat einen Grund: Mit seinem Programm „Wünsch dir was“ macht er im kommenden Jahr Station in der Olympiahalle! Was das Publikum erwartet? Ein fantasievoller Komplettausstieg aus dem Alltag. Bunt, albern, gefühlvoll – und wie immer mit einer dicken Portion Herz.

Bis Sascha am 26. November 2026 die Olympiahalle zum Lachen bringt, dauert es ja leider noch ein paar Monate. Aber Vorfreude ist die schönste Freude! Und bei der Aufforderung „Wünsch dir was“ könnte ja vielleicht auch ein Ticket unterm Weihnachtsbaum die Vorfreude noch mehr steigern…