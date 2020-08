Grasbrunn: Brand eines ca. vier Hektar großen Getreidefeldes

Am Sonntag, 09.08.2020, gegen 17:00 Uhr, wurden die Feuerwehren aus Grasbrunn und

Harthausen per Notruf zu einem brennenden Getreidefeld in der Nähe der Ekkehartstraße

in Grasbrunn gerufen. Aus bislang unbekannten Gründen standen ca. vier Hektar eines

Getreidefeldes in Flammen. Durch den geschädigten Landwirt wurde noch erfolglos

versucht, mit Hilfe eines Traktors, eine Schneise in das Getreidefeld zu ziehen, um die

Brandausbreitung einzudämmen. Hierbei wurde der Traktor des Mannes beschädigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert.

Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Kommissariat 13 geführt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.