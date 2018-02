Greening Munich am 17.03.2018

Der offizielle Greening Day an dem Allianz Arena, BMW Welt, Olympiaturm, Hofbräuhaus, Kennedy’s und Kilians nach Einbruch der Dunkelheit in „Irish Green“ erstrahlen, ist der 17. März 2017, dem offiziellen St. Patrick’s Day.

​Was im Jahr 2012 mit einer kleinen weltweiten Kampagne startete, ist heute ein farbenprächtiges Spektakel von Rio bis Chicago, von Paris bis Peking. Das GREENING hat sich längst zu einer internationalen Tradition entwickelt. Ob das Empire State Building in New York, das Opernhaus von Sydney oder die Christus-Statue in Rio, alljährlich am 17. März zum St. Patrick’s Day erstrahlen die einzigartigen Bauwerke im typischen „Irish Green“ und sorgen für Millionen von Fotos, die dank Social Media nur so um die Welt flitzen.

​Wer also Lust hat sich auf „GREENING TOUR“ durch München zu begeben, kann dies mit dem Auto, dem Radl oder der U-Bahn, denn alle Greening-Orte sind bestens erreichbar mit öffentlichen Verkehrsmitteln.