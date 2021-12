Grenzenloses Wintervergnügen in sechs Skigebieten

Das Tannheimer Tal öffnet nach dem Lockdown

Das Warten hat ein Ende. Am 12. Dezember endete der Lockdown in Tirol. Somit dürfen auch Hotellerie und Gastronomie wieder öffnen. Einige Bergbahnen und Liftbetriebe des Tannheimer Tals haben ihren Betrieb bereits wieder aufgenommen. In dieser Woche folgen Zöblen, Schattwald und Nesselwängle. Jetzt heißt es wieder: Rein in die Ski und ab in die Berge.

Es ist winterlich geworden im Tannheimer Tal und mit dem Schnee steigt die Vorfreude. Nach dem dreiwöchigen Lockdown können Beherbergungsbetriebe und die Gastronomie des Tals seit dem 12. Dezember unter Einhaltung der 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht wieder Gäste empfangen. Die Bergbahnen und Liftbetriebe im Tannheimer Tal öffnen ebenfalls mit 2G sowie FFP2-Maskenpflicht in Gondeln und geschlossenen Sesselliften. Im Skigebiet Jungholz laufen die Lifte bereits seit dem 11. Dezember, am Füssener Jöchle in Grän sowie am Neunerköpfle in Tannheim seit dem 17. Dezember. Die übrigen Bergbahnen und Skilifte nehmen im Laufe dieser Woche ihren Betrieb auf: in Schattwald und Zöblen ab dem 21. Dezember und in Nesselwängle ab dem 24. Dezember. Die Skisaison endet voraussichtlich im April.

Pistenspaß pur im Tannheimer Tal

Nur wenige Fahrminuten von der Grenze zu Bayern entfernt, lockt das idyllische Tannheimer Tal mit sechs abwechslungsreichen Skigebieten. Egal, ob gemütliche Familienabfahrt oder FIS-Rennstrecke, auf den schneesicheren Pisten rund um das Tal ist für jeden Wintersportfan etwas dabei. Sind in den Orten Schattwald und Zöblen überwiegend sportliche Abfahrten zu finden, so locken am Neunerköpfle, am Füssener Jöchle und in Nesselwängle Naturschneehänge. Das Gebiet Jungholz verspricht Familienspaß vom Feinsten und die Bergbahnen in Grän locken neben Skifahrer:innen und Snowboarder:innen auch Winterwandernde auf die stolzen Gipfel des Tals. Durch die Lage des Hochtals auf über 1.100 Metern Seehöhe gelten die Berge rund um Tannheim zudem als besonders schneesicher.

Bergbahnen inklusive für noch mehr unbegrenzten Pistenspaß

Mit dem Urlaubspaket „Winterbergbahnen inklusive“ wird die Auszeit im Tannheimer Tal

perfekt. Denn für Gäste, die von 10. bis 27. Januar und von 14. bis 17. März 2022 mindestens drei Übernachtungen im Tal gebucht haben, ist die Nutzung vieler Bergbahnen von Montag bis Donnerstag inbegriffen. Dafür ist es lediglich nötig, bei den teilnehmenden Bergbahnen die Gästekarte vorzuzeigen, die bei Ankunft in der gebuchten Unterkunft ausgehändigt wird. Das lohnt sich für alle Wintersportler:innen. Die Tannheimer Berge bieten neben den perfekt präparierten Pisten auch zahlreiche Winterwanderwege, welche sich bei Jung und Alt besonderer Beliebtheit erfreuen.

Auf einen Blick: Was beim Winterurlaub im Tannheimer Tal zu beachten ist

Einreisende müssen einen 2G-Nachweis vorlegen (geimpft oder genesen) und seit dem 20. Dezember zusätzlich einen aktuellen PCR-Test oder eine Booster-Impfung nachweisen können, um einer Quarantäne zu entgehen.

Personen mit 2G-Nachweis aber ohne PCR-Test oder Booster-Impfung unterliegen der Registrierungspflicht und müssen bis zur Vorlage eines negativen PCR-Testergebnisses eine Heimquarantäne einhalten. Mehr Infos gibt es hier.

Schulpflichtige Kinder dürfen mit dem Ninja-Pass oder ähnlichen Testnachweisen einreisen.

Kinder unter zwölf Jahren sind nicht von den Einreiseregeln betroffen.

Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht in geschlossenen Innenräumen, im Handel, in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Kundenbereichen, in Gondeln und abdeckbaren Sesselliften

Das Impfzertifikat ist in Österreich nur noch 270 Tage, also ca. neun Monate, ab Vollimmunisierung gültig.

Weitere Informationen betreffend den Corona-Maßnahmen im Tannheimer Tal gibt es hier.