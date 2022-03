Griaß di Gfreidi – European Championships Munich 2022 präsentieren Maskottchen

Die ersten Hochkaräter haben schon vor Beginn der European Championships Munich 2022 den Weg in den Olympiapark gefunden. Das waschechte Münchner Eichhörnchen mit Trachtenhut und Sporthose namens Gfreidi ist das offizielle Maskottchen der Veranstaltung. Das bayerische Unikat verkörpert mit seinen facettenreichen Eigenschaften ideal das vielfältige Multisportevent und profitiert bereits bei seinem Amtsantritt von BMW als neuem Premium-Partner. Den ersten Auftritt des Maskottchens gibt es hier:

Gut vier Monate vor den vom 11. bis 21. August 2022 stattfindenden European Championships Munich 2022 steht die erste Gewinnerin fest: Stephanie P. begeisterte mit ihrer Eichhörnchen-Zeichnung die fachkundige Jury des Maskottchen-Wettbewerbs. Bei dem Wettbewerb der besonderen Art ließen Kinder von drei bis 13 Jahren ihrer Kreativität freien Lauf und bastelten und zeichneten im Frühjahr 2021 das aus ihrer Sicht ideale Maskottchen.

Mehr als 600 kreative Einsendungen stellten die siebenköpfige Jury um Maral Bazargani (Reporterin logo!), Christina Hering (Athletin Class of 22), Lotta (Kinderreporterin logo!), Prof. Ben Santo (Dekan der Fakultät für Design, Hochschule München), Marion Schöne (Veranstalterin & Geschäftsführerin Olympiapark München GmbH), Elena Schwaiger (Gestalterin Waldi, Maskottchen Olympische Spiele 1972) und Florian Weber (Creative Director & Head of Event Presentation European Championships Munich 2022) vor die Qual der Wahl. Nach drei Ausscheidungsrunden fiel die Entscheidung letztendlich einstimmig auf das Eichhörnchen samt Trachtenhut und Sporthose und machte die achtjährige Nürnbergerin zur strahlenden Siegerin.

Vom Papier in den Olympiapark: Gfreidis erster Tag

Die warmen Sonnenstrahlen wecken das rote einheimische Eichhörnchen am Dienstag aus der Winterruhe. Quirlig und sportlich erkundet es sein Zuhause im Olympiapark und zeigt artistisch, warum es neun Sportarten repräsentiert und das ideale Gesicht der European Championships Munich 2022 ist. Auf der Spielwiese Olympiapark verfliegt die Zeit – der Trachtenhut fehlt noch. Mit dem richtigen Partner an der Seite wird die Fahrt in die Innenstadt zum gemütlichen Ausflug, bei dem das Maskottchen sogar noch seine Zeichnerin Stephanie trifft. In voller Montur erreicht es die Pressekonferenz in der Olympiahalle, wo es der Öffentlichkeit vorgestellt wird: Gestatten, Gfreidi!

Name und Botschaft in einem

Gfreidi – ein Fantasiename gepaart mit einer Bedeutung im Bayerischen verdeutlicht die Wurzeln des waschechten Münchner Eichhörnchens und steigert die Vorfreude auf die European Championships Munich 2022. „Gfrei Di!“ heißt nichts anderes als „Freu‘ Dich!“. Freu‘ Dich auf das größte Multisportevent seit 50 Jahren. Freu‘ Dich auf ein einmaliges Eventerlebnis im Olympiapark und ganz München! Freu‘ Dich auf Emotionen und Geschichten, wie sie nur im Sport zu finden sind! Freu‘ Dich auf „The Roofs“, das vielfältige und überraschende Festival, sowie auf bayerische Herzlichkeit!

Gfreidi reiht sich neben Malaika Mihambo (Weitsprung), Marcel Nguyen (Gerätturnen), Thomas Röhler (Speerwurf) und Dimitrij Ovtcharov (Tischtennis) in die Riege der Markenbotschafterinnen und -botschafter ein. Das Maskottchen wird vom 11. bis 21. August den Athletinnen und Athleten wie auch den Besucherinnen und Besuchern mit einem Lächeln begegnen und allen seine Heimatstadt und ein Stück bayerischer Lebenskultur näherbringen. Schon ein kleines Detail auf seinem Trachtenhut zeigt, wie sich Tradition und Heimatverbundenheit mit dem Multisportevent European Championships verbinden. Alle Infos zu Gfreidis schneidigem Outfit gibt es hier: www.munich2022.com/de/gfreidi

„Der Maskottchen-Wettbewerb war ein voller Erfolg. Die Jury hatte sich für das Eichhörnchen (Oachkatzl) mit „bayerischer Note“ entschieden, weil es ein beliebtes Tier ist, das in ganz Europa verbreitet ist. Zudem ist es lebhaft, schnell, kann klettern und ist dabei auch noch gewieft und passt so wunderbar zu unserem bunten Sportprogramm. Das hat die kleine Stephanie toll gezeichnet“, freut sich Marion Schöne, Veranstalterin und Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH, über das offizielle Maskottchen und ergänzt: „Auch der Name ist genial. Gfreidi steht für unsere bayerische Authentizität und vermittelt genau die Vorfreude, die wir im Vorfeld erwecken wollen.“

BMW Group Premium-Partner der European Championships Munich 2022

Die BMW Group freut sich darauf zum 50. Jubiläum des in 1972 baulich fertiggestellten Firmenhauptsitzes als Premium-Partner dieses sportliche Großereignis in seiner unmittelbaren Nachbarschaft zu unterstützen. Während der European Championships Munich 2022 stellt die BMW Group unter anderem eine umfangreiche Shuttle-Flotte bereit. Die Flotte besteht zu 100 Prozent aus elektrifizierten Fahrzeugen der Marken BMW und MINI. Auch BMW Motorrad ist vertreten. Darüber hinaus wird sich die BMW Group in vielfältiger Weise mit ihrem Know-how in die erfolgreiche Gestaltung der European Championships Munich 2022 einbringen.

„Wir sind begeistert, dass wir mit der BMW Group einen so geschätzten Nachbarn und Partner auch für die European Championships Munich 2022 gewinnen konnten. Die Partnerschaft unterstreicht unser Anliegen, nicht nur ein erstklassiges Multisportevent zu organisieren, sondern auch gemeinsam unsere Werte wie Nachhaltigkeit und Innovation zu transportieren. Wir freuen uns auf die gemeinsamen Umsetzungen bis zum August 2022“, sagt Marion Schöne.