Größere Durchsuchungsaktion wegen Kinderpornographie – Stadtgebiet und Landkreis München

Am Freitag, 26.07.2024, wurden ab den frühen Morgenstunden durch das Kommissariat 17 unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München I und der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg, Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) umfangreiche Durchsuchungen bei mehreren Beschuldigten im Münchner Stadtgebiet und im Landkreis München durchgeführt.

Grundlage der Durchsuchungsmaßnahmen sind Meldungen von US-amerikanischen Providern, die aufgrund eines US-Bundesgesetzes verpflichtet sind, dort bekannt gewordene strafrechtlich relevante Sachverhalte an die Organisation „National Center For Missing and Exploited Children“ (NCMEC) weiterzuleiten. Diese Hinweise werden an die für die weiteren Ermittlungen zuständigen Behörden in den USA und im Ausland weitergeleitet. Nach Prüfung der strafrechtlichen Relevanz und der Feststellung einer örtlichen Zuständigkeit in Deutschland werden die Vorgänge durch das BKA den zuständigen Landeskriminalämtern bzw. Polizeidienststellen zur Verfügung gestellt.

Es wurden insgesamt 19 Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen. Hierbei konnten eine hohe Anzahl von Datenträgern, Mobiltelefonen und Computern sichergestellt werden, die nun digitalforensisch ausgewertet werden. Die angetroffenen männlichen Beschuldigten im Alter zwischen 16 und 78 Jahren wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Gegen sie wird u.a. wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornographie durch das Kommissariat 17 ermittelt.