Größeren Polizeieinsatz in einem Hotel in der Schwanthaler Straße – SEK im Einsatz

Am Donnerstag, 05.02.2026, gegen 10:30 Uhr, kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in einem Hotel in der Schwanthaler Straße.

Bereits am Dienstag, 03.02.2026, wandte sich ein 34-jähriger Deutscher ohne geklärten Wohnsitz aufgrund eines vorangegangenen Beziehungsstreits an eine Polizeidienststelle, um seine 39-jährige deutsche Lebensgefährtin als vermisst zu melden. Zunächst übernahm das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) die weiteren Ermittlungen.

Hierbei ergaben sich schnell Hinweise darauf, dass die 39-Jährige sich bewusst vom 34-Jährigen distanzierte. Im weiteren Verlauf erkundigte sich der 34-Jährige bei der Polizei, um den Aufenthaltsort der 39-Jährigen in Erfahrung zu bringen. Hierüber wurde ihm jedoch keine Auskunft erteilt, da anzunehmen war, dass dies zu einer Gefährdung der Frau hätte führen können.

Am 05.02.2026 ergab sich der Verdacht, dass sich beide Personen in einem Hotelzimmer in der Schwanthaler Straße aufhielten. Dabei konnte eine konkrete Gefährdungslage der 39-Jährigen nicht ausgeschlossen werden.

Infolge dessen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 12:20 Uhr betrat ein Spezialeinsatzkommando das Hotelzimmer und konnte beide Personen unverletzt sichern.

Weitere Hintergründe sind derzeit nicht bekannt. Durch das Kommissariat 22 (häusliche Gewalt) laufen derzeit umfangreiche Ermittlungen und Vernehmungen, um zu klären, ob es zu Straftaten kam.

Es war keine Gefährdung für Unbeteiligte gegeben.